"Я сам поставил оружие противникам". После скандального видео Мадарс Ласманис подал в отставку

В связи с этой информацией бывший мэр Елгавы обратился в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Государственный контроль.

В заявлении Ласманис выражает сожаление, что расследование службы в отношении Лонерти было прекращено в 2022 году с самым легким дисциплинарным наказанием - выговором.

Хотя в своем письме политик напрямую не упоминает получившую широкую огласку видеозапись удаленного заседания совета, очевидно, что предпоследний абзац относится именно к этому инциденту.

"Конечно, каждый должен следовать этическим нормам в своих действиях. Человек, работающий на государственной должности, не должен оказаться в ситуации, которую можно интерпретировать по-разному.

Мы все это знаем, но пока это не произойдет с нами, мы не до конца понимаем. Я сам поставил оружие противникам.

Я уже извинился перед своими непосредственными коллегами в самоуправлении и членами партии, сегодня я также хочу извиниться перед жителями своего края и широкой общественностью, которая почувствовала себя некомфортно или каким-либо образом оскорбилась из-за сложившейся ситуации.

Я приложу все усилия, чтобы восстановить свою подорванную репутацию и вернуть доверие".

В заключение Ласманис выражает благодарность жителям Елгавского края за отклик и проделанную совместную работу, а также работникам самоуправления - за продолжающееся сотрудничество. Он обещает и дальше работать в их интересах, но уже в качестве депутата.

Некоторые политики самоуправления и должностные лица потребовали дать оценку действиям Ласманиса во время заседания бюджетной комиссии. Исполнительный директор самоуправления Лига Лонерте предложила членам самоуправления оценить нарушение этики в действиях председателя думы, отправив им видео с заседания комиссии 13 марта. Исполнительный директор сообщила депутатам, что, по ее мнению, в действиях Ласманиса можно увидеть существенные нарушения. Она обратилась к депутатам после возникшего беспокойства среди сотрудников администрации.

Запрос подписали четыре члена Крестьянского союза - заместитель председателя городской думы Илзе Витола, Лолита Дуге, Юрис Лавениекс и Юрис Разживинс, а также три члена, избранные от списка Объединения регионов Латвии - Дайнис Лиепиньш, Видмантс Ринкунс и Дина Тауриня.

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