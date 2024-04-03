"Я сам поставил оружие противникам". После скандального видео Мадарс Ласманис подал в отставку

Сегодня, 3 апреля, Мадарс Ласманис объявил о своей отставке с поста мэра Елгавской краевой думы. В 16:00 состоялось заседание Елгавской краевой думы, на котором было рассмотрено требование семи депутатов об освобождении от должности Ласманиса, однако политик сам принял решение до назначенного заседания.
Недавно в социальных сетях появилось видео с заседания комиссии 13 февраля, в котором председатель краевой думы Ласманис участвует удаленно и его можно увидеть сидящим на водительском сиденье автомобиля. Когда заседание подходило к концу, стало понятно, что на заднее сиденье машины сел кто-то еще, и между передними сиденьями появилась нога женщины в колготках, которая долго видна в кадре. Ласманис касается ноги и направляет руку ближе к человеку на заднем сиденье автомобиля. Действия политика вызвали возмущение общественности.
"Политическая ситуация в Елгавском крае достигла предела срока полномочий нынешней коалиции. Депутаты Елгавской думы согласились создать новую коалицию и выбрать нового мэра. Чтобы не затягивать выборы нового лидера и обеспечить плавную работу самоуправления, я покидаю пост председателя Елгавской краевой думы", - пишет Ласманис.
В своем заявлении об отставке политик также подтвердил свой публичный конфликт с исполнительным директором города Елгавы Лигой Лонерти, обвинив ее в саботаже реорганизации центрального управления и администрации самоуправления.
Ласманис также сообщил о подозрении Лонерти в возможном уголовном преступлении в дополнение к уже опубликованным сообщениям "об умышленных, существенных и систематических нарушениях в работе исполнительного директора самоуправления, произвольном нарушении полномочий, обращении с общественным имуществом и финансовыми средствами".
В связи с этой информацией бывший мэр Елгавы обратился в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Государственный контроль.
В заявлении Ласманис выражает сожаление, что расследование службы в отношении Лонерти было прекращено в 2022 году с самым легким дисциплинарным наказанием - выговором.
Хотя в своем письме политик напрямую не упоминает получившую широкую огласку видеозапись удаленного заседания совета, очевидно, что предпоследний абзац относится именно к этому инциденту.
"Конечно, каждый должен следовать этическим нормам в своих действиях. Человек, работающий на государственной должности, не должен оказаться в ситуации, которую можно интерпретировать по-разному.
Мы все это знаем, но пока это не произойдет с нами, мы не до конца понимаем. Я сам поставил оружие противникам.
Я уже извинился перед своими непосредственными коллегами в самоуправлении и членами партии, сегодня я также хочу извиниться перед жителями своего края и широкой общественностью, которая почувствовала себя некомфортно или каким-либо образом оскорбилась из-за сложившейся ситуации.
Я приложу все усилия, чтобы восстановить свою подорванную репутацию и вернуть доверие".
В заключение Ласманис выражает благодарность жителям Елгавского края за отклик и проделанную совместную работу, а также работникам самоуправления - за продолжающееся сотрудничество. Он обещает и дальше работать в их интересах, но уже в качестве депутата.
Некоторые политики самоуправления и должностные лица потребовали дать оценку действиям Ласманиса во время заседания бюджетной комиссии. Исполнительный директор самоуправления Лига Лонерте предложила членам самоуправления оценить нарушение этики в действиях председателя думы, отправив им видео с заседания комиссии 13 марта. Исполнительный директор сообщила депутатам, что, по ее мнению, в действиях Ласманиса можно увидеть существенные нарушения. Она обратилась к депутатам после возникшего беспокойства среди сотрудников администрации.
Запрос подписали четыре члена Крестьянского союза - заместитель председателя городской думы Илзе Витола, Лолита Дуге, Юрис Лавениекс и Юрис Разживинс, а также три члена, избранные от списка Объединения регионов Латвии - Дайнис Лиепиньш, Видмантс Ринкунс и Дина Тауриня.
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