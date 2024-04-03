Видео ⟩ Родителей пациента поразило грубое отношение медсестры Видземской больницы

Отношение медсестры настолько шокировало мать, что она решила связаться по видеозвонку с гражданским мужем, который в тот момент находился в Англии.

В ее сторону от медсестры посыпались вопросы - для чего тратили государственное горючее и вызывали скорую, а не использовали частный автомобиль?

Узнав, что частный автомобиль недоступен для семьи, медсестра ответила: "Как вы можете себе позволить поехать в Англию, если не можете позволить купить машину?".

Эта же работница вмешалась и в тот момент, когда доктор пыталась успокоить ребенка, обещая игрушку после того, как будет подключена система. "Ребенку не нужны латвийские вещи, в Англии у него лучше", - вспоминают слова медсестры родители.

Затем последовала агрессивная реакция, когда система закончилась и мать не успела вовремя об этом сообщить - медсестра так дернула ребенка за руку, чтобы поставить вторую систему, что мальчик заплакал.

Беседы с причастными к инциденту сотрудниками проводиться не будут, так как пострадавшая семья не написала заявление, а также больница отказывается идентифицировать грубую медсестру.

Видео: Сюжет Bez Tabu

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