Ультрасовременный завод в Эстонии уволил почти половину сотрудников

Между Йыгева и Пыльтсамаа в Вягари, Эстонии, расположен завод биоугля Baltania, который начал работу в 2021 году. Тех, кто решил вести в Эстонии производство с инновационными технологиями, еще до строительства завода в СМИ называли визионерами. К сегодняшнему дню, по оценке владельцев, на заводе должны были быть заняты 300 человек. Ежегодно там должно было производиться около 160 000 тонн биоугля, сообщает Rus.Postimees.