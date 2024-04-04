Утром в четверг местами в Латвии движение осложняют скользкие дороги

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий передвижения в работах по содержанию дорог принимает участие 50 единиц зимней спецтехники.

Условия движения осложнены на участках главных автодорог - на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Ницгале до Извалды, на участке автодороги граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13) от Рушеницы до Медуми и на всем участке Даугавпилсской окружной дороги (А14).

На региональных автодорогах движение осложнено в округе Добеле, Огре, Цесиса, Валмиеры, Алуксне и Прейли, а также на дорогах местного значения в округе Добеле.

При перемене погоды, когда температура воздуха колеблется около нуля градусов, на дороге может образоваться лед. Стоит быть особенно осторожными на мостах и ​​эстакадах, а также на участках в лесу или у воды.

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