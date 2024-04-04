Стрельба в школе в Финляндии: подозреваемый заявил, что одноклассники над ним издевались

В результате стрельбы один школьник погиб, двое других с серьезными ранениями находятся в больнице. Открывший стрельбу школьник арестован.

«Подозреваемый рассказал полиции на допросах, что он стал жертвой издевательств, эта информация подтвердилась и в ходе предварительного расследования», - заявили полицейские.

Полиция также сообщила, что молодой подозреваемый учится в этой школе только с начала года. По их словам, в ходе расследования выяснилось, что он угрожал другим ученикам по дороге в школу.

По данным финской телекомпании MTV Uutiset, во время стрельбы мальчик был в маске и наушниках с шумоизоляцией.

Убитый мальчик скончался на месте происшествия, подозреваемый к моменту прибытия полиции сбежал из школы.

Полиция начала расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство, но при этом передала подозреваемого социальным службам, так как его нельзя держать под арестом из-за возраста.

По данным полиции, револьвер, из которого велась стрельба, принадлежал близкому родственнику мальчика.