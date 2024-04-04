Стрельба в школе в Финляндии: подозреваемый заявил, что одноклассники над ним издевались

Мотивом 12-летнего подростка, открывшего огонь по своим сверстникам в школе, расположенной в финском городе Вантаа, могли стать издевательства со стороны одноклассников. Об этом в среду объявила местная полиция.
В результате стрельбы один школьник погиб, двое других с серьезными ранениями находятся в больнице. Открывший стрельбу школьник арестован.
«Подозреваемый рассказал полиции на допросах, что он стал жертвой издевательств, эта информация подтвердилась и в ходе предварительного расследования», - заявили полицейские.
Полиция также сообщила, что молодой подозреваемый учится в этой школе только с начала года. По их словам, в ходе расследования выяснилось, что он угрожал другим ученикам по дороге в школу.
По данным финской телекомпании MTV Uutiset, во время стрельбы мальчик был в маске и наушниках с шумоизоляцией.
Убитый мальчик скончался на месте происшествия, подозреваемый к моменту прибытия полиции сбежал из школы.
Полиция начала расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство, но при этом передала подозреваемого социальным службам, так как его нельзя держать под арестом из-за возраста.
По данным полиции, револьвер, из которого велась стрельба, принадлежал близкому родственнику мальчика.
Стрельба в школе Виертола случилась около 9 утра по местному времени во вторник.
В школе учатся 800 учеников и работают 90 сотрудников учреждения.
В школе Виертола учатся дети начального и среднего школьного возраста - от семи до 15 лет. Как и в других финских школах, дети только что вернулись к занятиям после длинных пасхальных выходных.
Вантаа — четвертый по величине город Финляндии с населением около 240 000 человек.
В Финляндии в 2007 и 2008 годах произошло два случая стрельбы в школах со смертельным исходом, что привело к ужесточению законов об оружии.
В 2007 году в школе Йокела в городе Туусула под Хельсинки подросток убил 8 школьников и покончил с собой. В 2008 году учащийся колледжа Каухайоки в провинции Похъянмаа убил 10 человек, после чего покончил с собой.
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