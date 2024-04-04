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Стрельба в школе в Финляндии: подозреваемый заявил, что одноклассники над ним издевались

BBC News Русская служба
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BBC
Школа, в которой произошла стрельба
Школа, в которой произошла стрельба Фото: PAJU/WIKICOMMONS

Мотивом 12-летнего подростка, открывшего огонь по своим сверстникам в школе, расположенной в финском городе Вантаа, могли стать издевательства со стороны одноклассников. Об этом в среду объявила местная полиция.

В результате стрельбы один школьник погиб, двое других с серьезными ранениями находятся в больнице. Открывший стрельбу школьник арестован.

«Подозреваемый рассказал полиции на допросах, что он стал жертвой издевательств, эта информация подтвердилась и в ходе предварительного расследования», - заявили полицейские.

Полиция также сообщила, что молодой подозреваемый учится в этой школе только с начала года. По их словам, в ходе расследования выяснилось, что он угрожал другим ученикам по дороге в школу.

По данным финской телекомпании MTV Uutiset, во время стрельбы мальчик был в маске и наушниках с шумоизоляцией.

Убитый мальчик скончался на месте происшествия, подозреваемый к моменту прибытия полиции сбежал из школы.

Полиция начала расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство, но при этом передала подозреваемого социальным службам, так как его нельзя держать под арестом из-за возраста.

По данным полиции, револьвер, из которого велась стрельба, принадлежал близкому родственнику мальчика.

Стрельба в школе Виертола случилась около 9 утра по местному времени во вторник.

В школе учатся 800 учеников и работают 90 сотрудников учреждения.

В школе Виертола учатся дети начального и среднего школьного возраста - от семи до 15 лет. Как и в других финских школах, дети только что вернулись к занятиям после длинных пасхальных выходных.

Вантаа — четвертый по величине город Финляндии с населением около 240 000 человек.

В Финляндии в 2007 и 2008 годах произошло два случая стрельбы в школах со смертельным исходом, что привело к ужесточению законов об оружии.

В 2007 году в школе Йокела в городе Туусула под Хельсинки подросток убил 8 школьников и покончил с собой. В 2008 году учащийся колледжа Каухайоки в провинции Похъянмаа убил 10 человек, после чего покончил с собой.

BBC
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