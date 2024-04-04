По всей Латвии проходит "День теней"

Сегодня по всей Латвии пройдет организованное образовательной организацией Junior Achievement Latvia мероприятие по карьерному образованию для школьников "День теней" (Ēnu diena), сообщил агентству LETA председатель правления организации Янис Криеванс.
"День теней" проводится в Латвии уже более 20 лет.
Его цель - способствовать связи образования с реальной жизнью, помочь школьникам выбрать будущую профессию, подготовиться к рынку труда и спланировать карьеру. В свою очередь, для работодателей это возможность повысить узнаваемость своей компании и привлечь будущих работников.
В прошлом году самыми востребованными профессиями среди школьников в "День теней" были инспектор полиции, программист, пилот самолета, физиотерапевт, архитектор, бортпроводник, хирург и журналист.
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