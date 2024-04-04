По всей Латвии проходит "День теней"

"День теней" проводится в Латвии уже более 20 лет.

Его цель - способствовать связи образования с реальной жизнью, помочь школьникам выбрать будущую профессию, подготовиться к рынку труда и спланировать карьеру. В свою очередь, для работодателей это возможность повысить узнаваемость своей компании и привлечь будущих работников.

В прошлом году самыми востребованными профессиями среди школьников в "День теней" были инспектор полиции, программист, пилот самолета, физиотерапевт, архитектор, бортпроводник, хирург и журналист.

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