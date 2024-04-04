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Майкл Дуглас неожиданно узнал о родстве с голливудской актрисой

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Майкл Дуглас
Майкл Дуглас Фото: AFP/SCANPIX

79-летний американский актер Майкл Дугласузнал о своем родстве с одной голливудской звездой во время посещения программы Finding Your Roots ("В поисках корней").

Ведущий программы Генри Луис Гейтс-младший обнаружил, что Дуглас родственник актрисы Скарлетт Йоханссон, когда проводил исследование ДНК актера.

Гейтс пояснил, что артистов связывают одинаковые участки ДНК в четырех разных хромосомах. "Это невероятно. С нетерпением жду новой встречи со Скарлетт", - отреагировал на новость Дуглас.

Ветки актеров идут от материнской линии Скарлетт, которая "уходит корнями в еврейские общины Восточной Европы".

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон Фото: AP/Scanpix

Йоханссон пока никак не отреагировала на обнаружение дальнего родственника.

Популярный сериал "В поисках корней" исследует генеалогическое древо приглашенного звездного гостя, чтобы раскрыть его корни, о которых он мог даже не подозревать.

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