Майкл Дуглас неожиданно узнал о родстве с голливудской актрисой

Ведущий программы Генри Луис Гейтс-младший обнаружил, что Дуглас родственник актрисы Скарлетт Йоханссон, когда проводил исследование ДНК актера.

Гейтс пояснил, что артистов связывают одинаковые участки ДНК в четырех разных хромосомах. "Это невероятно. С нетерпением жду новой встречи со Скарлетт", - отреагировал на новость Дуглас.

Ветки актеров идут от материнской линии Скарлетт, которая "уходит корнями в еврейские общины Восточной Европы".

Скарлетт Йоханссон Фото: AP/Scanpix

Йоханссон пока никак не отреагировала на обнаружение дальнего родственника.

Популярный сериал "В поисках корней" исследует генеалогическое древо приглашенного звездного гостя, чтобы раскрыть его корни, о которых он мог даже не подозревать.

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