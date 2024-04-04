Латвийский путешественник Барделис завершил свое кругосветное путешествие в Намибии

"К счастью, я всегда сосредотачиваюсь только на следующем дне, а не на тысячах километров, которые предстоит преодолеть в будущем", - говорит путешественник.

За почти восемь лет приключений Барделис столкнулся со множеством трудностей, а также ему пришлось пережить полуторагодичный перерыв из-за ограничений, наложенных во время пандемии Covid-19.

Опасный поворот событий произошел, когда неожиданно сильный ветер отклонил лодку путешественника от цели на пляже в Танзании к опасному побережью Сомали. После успешного бегства из небезопасной страны лодка Барделиса осталась в Сомали и была возвращена только после долгих переговоров и выкупа.

В водах Тихого океана путешественник едва не столкнулся с огромным рыболовным судном и чуть не был атакован акулами, а в бушующих водах Индийского океана лодка перевернулась, совершив сальто.

За время своего путешествия Барделис установил шесть рекордов Гиннесса, три из которых невозможно побить. Вместе с Барковским они стали первой командой, пересекшей Южную Атлантику. Карлис Барделис стал первым человеком, который пересек Тихий океан из Южной Америки в Азию и Индийский океан из Азии в Африку.

Последние этапы своего кругосветного путешествия Барделис использовал, чтобы собрать средства для благотворительной организации Hospiss LV, которая помогает неизлечимо больным пациентам в последние дни их жизни.

Под лозунгом "Наскучили границы" Барделис начал свои приключения в 2013 году, пересек на роликах Европу от Нордкапа на севере Европы до самой южной точки Гибралтара. С тех пор он побывал в нескольких экспедициях, прежде чем начать планировать свое кругосветное путешествие.

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