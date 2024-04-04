Латвийский путешественник Барделис завершил свое кругосветное путешествие в Намибии

Завершив свое кругосветное путешествие на весельной лодке и велосипеде, латвийский путешественник Карлис Барделис достиг старта и финиша своего увлекательного приключения в городе Людериц, Намибия, сообщают его представители.
В общей сложности Барделис провел в путешествии 2898 дней, что составляет 7 лет и 11 месяцев. На лодке он преодолел 46 326 километров, а на велосипеде проехал 11 972 километра.
На первом этапе путешествия Барделис и его друг Гинтс Барковскис пересекли Атлантический океан от Намибии до Бразилии за 142 дня, а затем на велотандеме (двухместный велосипед) проехали Южную Америку за 101 день.
Далее Барделис в одиночку за два года пересек Тихий океан, время от времени останавливаясь на различных островах, чтобы переждать непогоду. Во время перехода через Индийский океан Барделис девять дней греб вместе с Димитрием Кифером от Шри-Ланки до Мальдивских островов, а остальные 163 дня он путешествовал один.
Артур Скродерис присоединился к Барделису в сложном трехдневном переходе через океан от границы Сомали и Кении до Кении. Кругосветное путешествие завершилось одиночной поездкой по Африке из Кении в Намибию.
По словам Барделиса, это ощущение сюрреалистично, и он стал совершенно другим человеком по сравнению с тем, который начал этот путь почти восемь лет назад.
"К счастью, я всегда сосредотачиваюсь только на следующем дне, а не на тысячах километров, которые предстоит преодолеть в будущем", - говорит путешественник.
За почти восемь лет приключений Барделис столкнулся со множеством трудностей, а также ему пришлось пережить полуторагодичный перерыв из-за ограничений, наложенных во время пандемии Covid-19.
Опасный поворот событий произошел, когда неожиданно сильный ветер отклонил лодку путешественника от цели на пляже в Танзании к опасному побережью Сомали. После успешного бегства из небезопасной страны лодка Барделиса осталась в Сомали и была возвращена только после долгих переговоров и выкупа.
В водах Тихого океана путешественник едва не столкнулся с огромным рыболовным судном и чуть не был атакован акулами, а в бушующих водах Индийского океана лодка перевернулась, совершив сальто.
За время своего путешествия Барделис установил шесть рекордов Гиннесса, три из которых невозможно побить. Вместе с Барковским они стали первой командой, пересекшей Южную Атлантику. Карлис Барделис стал первым человеком, который пересек Тихий океан из Южной Америки в Азию и Индийский океан из Азии в Африку.
Последние этапы своего кругосветного путешествия Барделис использовал, чтобы собрать средства для благотворительной организации Hospiss LV, которая помогает неизлечимо больным пациентам в последние дни их жизни.
Под лозунгом "Наскучили границы" Барделис начал свои приключения в 2013 году, пересек на роликах Европу от Нордкапа на севере Европы до самой южной точки Гибралтара. С тех пор он побывал в нескольких экспедициях, прежде чем начать планировать свое кругосветное путешествие.
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