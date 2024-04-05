И здесь появляется главный процессуальный вызов для спецтрибунала - тот единственный важный вопрос, который упомянул Дмитрий Кулеба. Это иммунитет российской политической верхушки. Как заявил глава Евроюста Ладислав Хамран, чтобы привлечь ее к судебной ответственности, необходимо усилить международное сотрудничество и продвигать законодательные реформы. Дело российской агрессии против Украины заслуживает изменений в международном праве, убежден и Кулеба, поскольку это - один из поворотных моментов в истории.

Глава МИД Украины рассказал DW о возможных вариантах решения этой проблемы. К примеру, вопрос снятия иммунитета может быть оставлен на усмотрение самого трибунала. "Существует международная правовая практика, согласно которой трибунал сам решает, какой юрисдикцией он обладает", - сказал Кулеба. Еще одно возможное решение, по его словам, - снятие оговорок по вопросу иммунитета в Международной коалиции (Основной группе, Core group) о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Министр уточнил, что в этой группе есть ряд стран, "которые говорят: мы не считаем, что эта "тройка" может быть лишена иммунитета". При этом другая часть основной группы выступает против такого видения, а те страны, которые выдвинули оговорку, могут просто ее снять. "В-третьих, существует искусство составления текста. Устав трибунала формулируется так, чтобы решить вопрос иммунитета, создав прецедент, который имеет специальные основания и не будет применяться к другим подобным делам", - пояснил Кулеба.