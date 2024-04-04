Пользователи в соцсетях высмеивают новые кроссовки Adidas

В соцсети Х пользователь опубликовал шуточное "объявление" о продаже новой обуви.

Как фанат ADIDAS, продаю свои бывшие в употреблении черные кроссовки ULTRA BOOST LIGHT, с легким запахом, небольшим грибком и немного грязные. Если кому-то интересно, всего за 250 евро /с автографом/ размер 43. Они станут ВАШИМИ!

Es, kā ADIDAS cienītājs, tad pārdodu savas lietotās melnās ULTRA BOOST LIGHT kediņas, ar smakas piegaršu, mazliet sēnīte aug un mazliet netīras. Ja kādam ir interese, tad pa nieka 250EUR /ar autogrāfu/ 43 izmērs būs TAVAS ! pic.twitter.com/bGzGD0wuDy — 😂improvizātors🤣 (@improvizators) April 4, 2024

В Facebook анонимный пользователь, как и большинство людей, был озадачен. Недоумение небезосновательно - поддельная грязь выглядит как настоящая!

"Я искал обувь в интернете и что я увидел? Вы видите то же самое, что и я?" - пишет один из пользователей, прикрепляя фотографию из интернет-магазина.

Другие пользователи с иронией говорят, что наконец-то могут наслаждаться грязной обувью - в конце концов, это модно!

Потертый "винтажный" вид достигается с помощью серых потеков и грязеподобных коричневых пятен. Краска местами слезла.

Как указано на сайте спортивного магазина, обувь изготовлена ​​из частично переработанных материалов. Новая модель Ultraboost Light, как утверждается, будет самой легкой из всех кроссовок Ultraboost благодаря новой промежуточной подошве.

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