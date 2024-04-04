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Пользователи в соцсетях высмеивают новые кроссовки Adidas

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Пользователи в соцсетях высмеивают новые кроссовки Adidas
Пользователи в соцсетях высмеивают новые кроссовки Adidas Фото: @improvizators/"X"

Популярный производитель обуви Adidas только что выпустил новые кроссовки Ultra Boost Light. Их дизайн довольно своеобразный - они выглядят так, будто ими пользовались несколько лет. К тому же без скидки они стоят целых 200 евро! Пользователи соцсетей высказались по поводу новой обуви.

В соцсети Х пользователь опубликовал шуточное "объявление" о продаже новой обуви.

Как фанат ADIDAS, продаю свои бывшие в употреблении черные кроссовки ULTRA BOOST LIGHT, с легким запахом, небольшим грибком и немного грязные. Если кому-то интересно, всего за 250 евро /с автографом/ размер 43. Они станут ВАШИМИ!

В Facebook анонимный пользователь, как и большинство людей, был озадачен. Недоумение небезосновательно - поддельная грязь выглядит как настоящая!

"Я искал обувь в интернете и что я увидел? Вы видите то же самое, что и я?" - пишет один из пользователей, прикрепляя фотографию из интернет-магазина.

Другие пользователи с иронией говорят, что наконец-то могут наслаждаться грязной обувью - в конце концов, это модно!

Потертый "винтажный" вид достигается с помощью серых потеков и грязеподобных коричневых пятен. Краска местами слезла.

Как указано на сайте спортивного магазина, обувь изготовлена ​​из частично переработанных материалов. Новая модель Ultraboost Light, как утверждается, будет самой легкой из всех кроссовок Ultraboost благодаря новой промежуточной подошве.

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