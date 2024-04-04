В Торнякалнсе закроют железнодорожный путепровод, он признан небезопасным

По данным самоуправления, во время обследования путепровода, построенного в 1910 году, была обнаружена потенциально опасная деформация. Учитывая, что по мосту проходит значительное количество транспорта, автобусы, а проходящая под мостом железная дорога вызывает дополнительные вибрации, было принято решение временно закрыть мост до проведения более тщательной проверки.

Фото: Rīgas dome

Мост расположен на запланированном маршруте Rail Baltica, при строительстве которого предполагалось демонтировать устаревший путепровод.

Путепровод будет закрыт для автомобильного и пешеходного движения на участке улицы Алтонавас от улицы Териню до улицы Вациеша.

В связи с закрытием моста на улице Алтонавас будут внесены изменения в автобусные маршруты 25, 55 и 56.

Автобусы будут пересекать железную дорогу по переезду улицы Лиепаяс, который находится рядом с Клинической университетской больницей имени Страдиньша.

❗️❗️❗️Uzmanību! Iespējamas bīstamības dēļ naktī uz piektdienu, 5. aprīli, slēgs transporta un gājēju satiksmi viaduktā pār dzelzceļu Altonavas ielā, posmā no Tēriņu ielas līdz O. Vācieša ielai. Sabiedriskā transporta kustība tiks novirzīta pa citu maršrutu. Par tālāko tilta… — Rīga (@RigasDome) April 4, 2024

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