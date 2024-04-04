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В Торнякалнсе закроют железнодорожный путепровод, он признан небезопасным

rus.tvnet.lv
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Фото: Edgars Priedītis/LETA

В ночь на пятницу, 5 апреля, в Торнякалнсе будет закрыт как небезопасный транспортный путепровод над железной дорогой на улице Алтонавас, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

По данным самоуправления, во время обследования путепровода, построенного в 1910 году, была обнаружена потенциально опасная деформация. Учитывая, что по мосту проходит значительное количество транспорта, автобусы, а проходящая под мостом железная дорога вызывает дополнительные вибрации, было принято решение временно закрыть мост до проведения более тщательной проверки.

Фото: Rīgas dome

Мост расположен на запланированном маршруте Rail Baltica, при строительстве которого предполагалось демонтировать устаревший путепровод.

Путепровод будет закрыт для автомобильного и пешеходного движения на участке улицы Алтонавас от улицы Териню до улицы Вациеша.

В связи с закрытием моста на улице Алтонавас будут внесены изменения в автобусные маршруты 25, 55 и 56.

Автобусы будут пересекать железную дорогу по переезду улицы Лиепаяс, который находится рядом с Клинической университетской больницей имени Страдиньша.

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