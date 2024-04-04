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Дания закрыла пролив после технического сбоя ракетной установки на военном корабле

BBC News Русская служба
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BBC
Фрегат «Нильс Юэль» Королевских ВМС Дании на военно-морской базе Корсёр
Фрегат «Нильс Юэль» Королевских ВМС Дании на военно-морской базе Корсёр Фото: BBC

Военное ведомство Дании объявило о закрытии важного для судоходства пролива Большой Бельт у ее берегов и воздушного пространства над ним в связи с техническим сбоем при тестировании ракетной установки на борту одного из кораблей Королевских ВМС страны.

Национальное морское управление Дании в четверг опубликовало предупреждение для всех судов, идущих через пролив, о вероятности падения фрагментов ракеты. В случае необходимости судам в проливе было предложено встать на якорь.

Как говорится в заявлении датских военных, проблема с ракетой «Гарпун» возникла в ходе обязательного тестирования пусковой ракетной установки, при котором система активируется и уже не может быть тут же деактивирована.

«До тех пор, пока пусковая установка не будет деактивирована, сохраняется риск пуска ракеты, которая может пролететь несколько километров», — предупреждают военные и прилагают карту акватории вблизи города Корсёр, на которой красным треугольником выделена опасная зона, в которой могут упасть обломки ракеты.

Предупреждение касается территории к юго-западу от города Корсёр, находящегося примерно в 4 км (2,5 мили) к югу от моста Большой Бельт, пересекающего пролив.

Сам мост остается открытым для движения транспорта, подтвердил его оператор.

В министерстве обороны Дании заявили, что в ракете 150 кг взрывчатки, но она не взорвется, если упадет в море, поскольку не была приведена в боевую готовность.

«Опасная зона находится на расстоянии до 5-7 км от военно-морской базы Корсёр, ее высота около 1000 метров. […] Полиция и Национальное морское управление Дании были проинформированы, а суда, находящиеся вблизи опасной зоны, предупредили и попросили подождать, пока проблема не будет решена. Воздушное пространство в этом районе также закрыто», — говорится в сообщении Вооруженных сил Дании.

Пролив Большой Бельт является основным проходом в Балтийское море. В этом районе проходили военно-морские учения, однако датские военные не уточняют, связано ли предупреждение с этими маневрами.

Контекст
Контекст Фото: BBC

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Контекст
Контекст Фото: BBC

Эта неделя оказалась неудачной для датского Королевского флота.

В среду был уволен председатель Генерального штаба вооруженных сил Дании генерал Флемминг Лентфер — за то, что не сообщил о неисправных системах вооружений на датском фрегате «Ивер Хуитфельдт» в Красном море.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что потерял доверие к Лентферу, который не проинформировал министерство обороны о том, что радар и ракетные системы фрегата вышли из строя после атаки беспилотника, запущенного хуситами.

«Ивер Хуитфельдт» охранял морское сообщение от нападений хуситов, которые начали обстреливать торговые суда стран Запада после начала израильской операции в секторе Газа.

BBC
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