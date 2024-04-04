Дания закрыла пролив после технического сбоя ракетной установки на военном корабле

«Опасная зона находится на расстоянии до 5-7 км от военно-морской базы Корсёр, ее высота около 1000 метров. […] Полиция и Национальное морское управление Дании были проинформированы, а суда, находящиеся вблизи опасной зоны, предупредили и попросили подождать, пока проблема не будет решена. Воздушное пространство в этом районе также закрыто», — говорится в сообщении Вооруженных сил Дании.

Пролив Большой Бельт является основным проходом в Балтийское море. В этом районе проходили военно-морские учения, однако датские военные не уточняют, связано ли предупреждение с этими маневрами.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC

Эта неделя оказалась неудачной для датского Королевского флота.

В среду был уволен председатель Генерального штаба вооруженных сил Дании генерал Флемминг Лентфер — за то, что не сообщил о неисправных системах вооружений на датском фрегате «Ивер Хуитфельдт» в Красном море.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что потерял доверие к Лентферу, который не проинформировал министерство обороны о том, что радар и ракетные системы фрегата вышли из строя после атаки беспилотника, запущенного хуситами.

«Ивер Хуитфельдт» охранял морское сообщение от нападений хуситов, которые начали обстреливать торговые суда стран Запада после начала израильской операции в секторе Газа.