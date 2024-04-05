POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Солдат с сотрясениями мозга: "Я не мог объяснить, что такое война... Взял карандаш и начал рисовать"

Год назад я писал о солдате 3-й украинской штурмовой бригады с позывным Румын в украинском военном блоге Postimees. Этот бывший азовец был одним из тех храбрецов, которые вместе со своим отрядом держали открытым Бахмут, который был фактически окружен.

Румын был пулеметчиком на бронетранспортере М113, полученном в качестве американской помощи. Он в красках рассказывал истории об отражении атак российских войск.

До полномасштабной войны он работал в Польше, но когда на его родине случилась беда, он сразу же приехал на помощь. На сегодняшний день в рядах украинской армии осталось немного людей, приступивших к службе в первые дни войны.

Румын Фото: Dmitri Kotjuh

Румын тоже больше не в строю.

К счастью, он жив. Но сильно изменился. Он тихий. Замкнулся в себе.

С момента нашей встречи год назад под Бахмутом он был трижды ранен и контужен. Дважды под Бахмутом, но каждый раз возвращался на фронт.