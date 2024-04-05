Пт, 5.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Нетрезвая женщина в Адажи подняла суматоху и попала в ночной приют

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полицейская машина. Иллюстративное фото.
Полицейская машина. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka/LETA

В Адажи поздно вечером какая-то заметно пьяная дама, увидев стражей порядка, сильно разгорячилась. В связи с этим полицейские действовали решительно, и увезли ее из Адажи в ночной приют в Риге, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Работники Адажской муниципальной полиции поместили женщину в отделение для задержанных. Она попыталась выбить дверцу микроавтобуса.

"В принципе было установлено, что родственники не хотят принимать ее по месту жительства, и получилось так, что женщине негде было остаться, где ночевать, то есть доставить домой ее было невозможно. Сотрудники приняли решение доставить его в ночной приют", - отметил начальник полиции самоуправления Адажского края Оскар Фелдманис.

Фелдманис отметил, что это уже не первый случай, когда женщина попадает в поле зрения полиции. Ей назначено наказание за нахождение в общественном месте в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

За нарушения женщине придется заплатить штраф в 50 евро.

Видео: сюжет Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх