Видео ⟩ Нетрезвая женщина в Адажи подняла суматоху и попала в ночной приют

Работники Адажской муниципальной полиции поместили женщину в отделение для задержанных. Она попыталась выбить дверцу микроавтобуса.

"В принципе было установлено, что родственники не хотят принимать ее по месту жительства, и получилось так, что женщине негде было остаться, где ночевать, то есть доставить домой ее было невозможно. Сотрудники приняли решение доставить его в ночной приют", - отметил начальник полиции самоуправления Адажского края Оскар Фелдманис.

Фелдманис отметил, что это уже не первый случай, когда женщина попадает в поле зрения полиции. Ей назначено наказание за нахождение в общественном месте в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

За нарушения женщине придется заплатить штраф в 50 евро.

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