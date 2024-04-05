KNAB предлагает обвинить Барташевича и члена его семьи

Полученные KNAB доказательства свидетельствуют о том, что бывший председатель Резекненской думы, движимый личными мотивами и побужденный членом семьи, поручил сотруднице самоуправления получить информацию из доступной для исполняющих должностные обязанности базы данных, сообщили агентству LETA в KNAB.

Сотрудница передала полученную информацию ограниченного доступа о ряде объектов недвижимости Барташевичу, который разгласил эти сведения члену семьи.

Кроме того, следствие выяснило, что Барташевич с 2014 по 2024 год не указывал в декларациях должностного лица информацию о доле выданного члену семьи займа в размере 32 984 евро.

Учитывая упомянутое, KNAB предложил начать уголовное преследование в отношении бывшего мэра Резекне за разглашение неподлежащих разглашению сведений, не являющихся государственной тайной.

KNAB также инкриминирует ему указание недостоверных сведений об имуществе или других доходах в крупном размере в декларации государственного должностного лица. Члена семьи предложено обвинить в подстрекательстве к разглашению неразглашаемых сведений.

Между тем сотруднице самоуправления во время уголовного процесса изменили статус и в следственных действиях она участвовала в статусе свидетеля.

В настоящее время прокуратура как направляющая процесс сторона должна решить дальнейшее продвижение уголовного процесса, начатого 20 декабря 2023 года.

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