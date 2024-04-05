Банки Китая ввели санкции против России строже, чем страны Запада

Также вероятны проблемы при оплате товаров с кодом ТН ВЭД 84. Это оборудование для производства всех видов станков, электроники и вычислительной техники, а также их частей.

"В санкционных списках не вся продукция этой категории, но, по нашей практике большинство китайских банков, особенно крупных, теперь ставят на стоп или отклоняют все прямые платежи по 84-му коду. Отдельные оплаты проходят, но это, кажется, скорее недоработка с китайской стороны", - рассказывает изданию эксперт отрасли.

Аналогичные проблемы наблюдались и с кодами товаров 85 и 90. Первая группа - это электроника и компьютерная техника, трансформаторы, генераторы, а также записывающая техника и телефоны. Вторая группа - оптические, фотографические, кинематографические приборы, измерительные и медицинские инструменты и аппараты.

"Оплачивать смартфоны напрямую через Китай сейчас занятие для отчаянно рисковых ребят, хотя под санкциями только часть этой продукции - дорогие аппараты. Крупный российский банк на днях уведомил нас, что перестает принимать оплату вообще за любую электронику, потому что деньги все равно не доходят", - поделился менеджер по закупкам российской сети бытовой техники и электроники.

Также есть проблемы со всеми жидкокристаллическими дисплеями (код 9013), а также с измерительной аппаратурой.

Медицинского оборудования нет в санкционных списках Запада, но Китай не разрешает их закупку напрямую. Чтобы купить медицинское оборудование, Россия делает это через третьи страны.