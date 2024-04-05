Банки Китая ввели санкции против России строже, чем страны Запада

Китайские банки соблюдают санкции против России даже строже, чем страны Запада, говорится в исследовании независимого издания The Moscow Times.
Российское независимое издание опросило предпринимателей-импортеров и выяснило, платежи за какие товары отклоняются или зависают на неопределенный срок.
С февраля российские компании с большим трудом переводят деньги в Китай. Для некоторых импортеров до сих пор непонятно, куда делись деньги, переведенные в конце февраля - начале марта.
У других компаний китайские банки запрашивают документы по контактам, целям покупки и гарантии того, что получатель приобретаемой продукции никак не связан с российской армией или военно-промышленным комплексом.
Кроме того, российские компании не могут четко понять, какой платеж будет принят, а какой нет.
Из отчетов китайских банков, информации российских банков и импортеров можно сделать вывод, что китайские банки не хотят принимать оплату за товары с определенным кодом продукции. Эти коды часто встречаются в санкционных списках США, Евросоюза и их стран-союзников, но в чем-то их даже превосходит.
Особенно безнадежна ситуация с товарами с кодом ТН ВЭД 88 - это летательные и космические аппараты, их детали и т. д.
"Он весь под санкциями, платить за это из России в Китай никто даже пытаться не будет", - рассказал один из импортеров авиационных комплектующих.
Также вероятны проблемы при оплате товаров с кодом ТН ВЭД 84. Это оборудование для производства всех видов станков, электроники и вычислительной техники, а также их частей.
"В санкционных списках не вся продукция этой категории, но, по нашей практике большинство китайских банков, особенно крупных, теперь ставят на стоп или отклоняют все прямые платежи по 84-му коду. Отдельные оплаты проходят, но это, кажется, скорее недоработка с китайской стороны", - рассказывает изданию эксперт отрасли.
Аналогичные проблемы наблюдались и с кодами товаров 85 и 90. Первая группа - это электроника и компьютерная техника, трансформаторы, генераторы, а также записывающая техника и телефоны. Вторая группа - оптические, фотографические, кинематографические приборы, измерительные и медицинские инструменты и аппараты.
"Оплачивать смартфоны напрямую через Китай сейчас занятие для отчаянно рисковых ребят, хотя под санкциями только часть этой продукции - дорогие аппараты. Крупный российский банк на днях уведомил нас, что перестает принимать оплату вообще за любую электронику, потому что деньги все равно не доходят", - поделился менеджер по закупкам российской сети бытовой техники и электроники.
Также есть проблемы со всеми жидкокристаллическими дисплеями (код 9013), а также с измерительной аппаратурой.
Медицинского оборудования нет в санкционных списках Запада, но Китай не разрешает их закупку напрямую. Чтобы купить медицинское оборудование, Россия делает это через третьи страны.
Большие проблемы наблюдаются в марте не только с импортом автомобилей, но и с закупками запчастей. И это несмотря на стремление китайских автопроизводителей увеличить свою долю на российском рынке.
"Представительства китайских автопроизводителей проблему оплат берут на себя, а вот если сам импортируешь из Китая - и как дистрибутор, и как независимый импортер - тут уже большие проблемы. Приходится вертеться, схемы разные придумывать", - поделился один из собеседников The Moscow Times.
"В этой ситуации остается только верить тем нашим контрагентам, которые уверяют, что проблемы временные, пыль после визита американских чиновников уляжется, китайское правительство вмешается, банки разберутся - и платежи опять будут ходить нормально. Но пока ситуация усложняется, и игра "придумай как заплатить" становится все затейливее и обходится дороже", - говорит топ-менеджер крупного российского импортера.
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