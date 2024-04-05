Жительница Нарвы отправила мошенникам 10 000 евро через пакомат

Жительнице Нарвы в четверг позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками сотовой связи, Банка Эстонии и Полиции безопасности, по словам которых потерпевшая должна была помочь им поймать мошенников, сообщила в пятницу пресс-служба Вируской префектуры.

Женщину попросили пойти в офис своего банка, снять 10 000 евро наличными и отправить их через посылочный автомат Omniva. Женщина последовала инструкциям и тем самым отдала мошенникам крупную сумму денег.

Полиция выяснит обстоятельства дела о мошенничестве в рамках уголовного производства.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в Латвии мошенники, выдавая себя за сотрудников банка и полиции, украли у отца двоих детей крупную сумму денег - 12 тысяч евро. Государственная полиция возбудила уголовное дело.

Мошенники постоянно используют новые методы. На этот раз они заявили, что это была полицейская операция по разоблачению мошеннических действий сотрудников банка.

Мошенники также просили жертву самостоятельно снять деньги со счета и передать их им наличными.

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