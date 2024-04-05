Чехия обвинила Россию в хакерских атаках на европейские железные дороги

Купка заявил, что Россия неоднократно пыталась вмешаться в работу европейских железнодорожных сетей, начав кампанию, направленную на дестабилизацию Европейского союза (ЕС) и саботаж критически важной инфраструктуры.

Министр транспорта Чехии заявил, что после повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москву подозревают в тысячах попыток ослабить европейские транспортные системы, сообщает газета Financial Times.

Кампания кибератак включала атаки на системы сигнализации и сети чешской государственной железнодорожной компании Československé státní dráhy (ČSD). По словам Купки, предыдущие атаки нарушили работу системы продажи билетов и вызвали опасения по поводу вмешательства в систему сигнализации, что может привести к серьезным авариям.

Количество атак на железнодорожные компании выросло, главным образом из-за возобновления вторжения России в Украину. В докладе упоминаются крупные кибератаки на железнодорожные компании в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии, осуществленные "пророссийскими хакерскими группировками".

Купка также сообщил, что Чехия планирует построить высокоскоростную железнодорожную линию, соединяющую Берлин, Прагу и Вену, и ограничит возможность иностранных операторов участвовать в тендерах, связанных с проектом.

"Это не прямой запрет, но мы бы предпочли европейские компании", - заявил министр транспорта Чехии.

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