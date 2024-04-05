Янис, пропавший в январе, найден мертвым

"К сожалению, 28 марта в Марупском крае был найден мертвым Янис Типукс, 1974 года рождения. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы. На данный момент нет никаких доказательств того, что против данного лица было совершено уголовное преступление", - сказано в сообщении Государственной полиции.

Как сообщалось, 12 января мужчина покинул свое место жительства в Скулте Марупского района и исчез.

Программа Degpunktā сообщала, что многодетный отец покинул дом при загадочных обстоятельствах, не предупредив жену и детей.

Ивита описывала своего мужа как отзывчивого и добросердечного человека, но он часто бывал скуп в выражении своих эмоций и мыслей.

Пара была вместе уже 12 лет, восемь из которых - в браке. В семье подрастают несколько детей. Несмотря на это, мужчина исчез в пятницу, 12 января, оставив семью, вещи и даже одежду. На кровати была оставлена лишь записка.

"Я пришла домой и увидела, что он оставил что-то вроде прощальной записки - "инструкции по возможной церемонии моих похорон". Я всегда догадывалась, что он что-то скрывает. Он был очень скрытным человеком, с ним было трудно найти общий язык. Потом я поняла, что это нехорошо", - говорит Ивита.

В записке Янис выражался скупо и не пояснил причину и продолжительность своего неожиданного отсутствия. Передача указывает, что общее настроение письма было мрачное и выражало пожелания Яниса на случай его смерти.

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