Представители вооруженных сил пяти стран проведут наблюдательные полеты над Латвией

Полет будет выполнять самолет-разведчик Airbus A319 OH вооруженных сил Германии. В этот же период полеты по открытому небу пройдут также в Эстонии и Литве.

Основная цель тренировочного полета - подготовка специалистов или наблюдателей по Договору по открытому небу, проверка работоспособности наблюдательного оборудования Airbus A319 OH и развитие сотрудничества между специалистами.

Соглашение по открытому небу было подписано в 1992 году в Хельсинки. В настоящее время к соглашению присоединились 32 страны, и в ходе его реализации ежегодно проводится несколько наблюдательных полетов.

Соглашение по открытому небу предусматривает взаимосогласованные наблюдательно-фотосъемочные полеты над территориями государств-членов для получения информации об их вооруженных силах, военных объектах и ​​деятельности.

Латвия присоединилась к Соглашению по открытому небу в 2002 году, взяв на себя обязательство разрешать подобные полеты над своей территорией каждый год, а также получив право совершать подобные полеты сама.

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