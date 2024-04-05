Видео ⟩ Новая информация о трагической аварии грузовика на Сигулдском шоссе

Днем в пятницу, 5 апреля, под Гаркалне, на трассе Рига - Сигулда, грузовой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Очевидцы поспешили на помощь к водителю, но поняли, что спасти ему жизнь уже невозможно, сообщает программа Degpunktā.
В результате ДТП на Видземском шоссе недалеко от Гаркалне образовалась километровая пробка.
Грузовой автомобиль лежал на боку посреди дороги. Весь газон был завален разбросанным грузом - выпавшими упаковками с водой, сломанными деревянными поддонами и рваными картонными листами. Организацию движения транспорта по одной полосе взяли на себя пожарные.
"Грузовой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. На месте аварии из грузовика высыпался груз. Отметим, что в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек - водитель этого грузовика. В настоящий момент Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия", -заявили в полиции.
По неофициальной информации, водителю грузовика стало плохо. Других пострадавших в аварии не было.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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