Видео ⟩ Новая информация о трагической аварии грузовика на Сигулдском шоссе

В результате ДТП на Видземском шоссе недалеко от Гаркалне образовалась километровая пробка.

Грузовой автомобиль лежал на боку посреди дороги. Весь газон был завален разбросанным грузом - выпавшими упаковками с водой, сломанными деревянными поддонами и рваными картонными листами. Организацию движения транспорта по одной полосе взяли на себя пожарные.

"Грузовой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. На месте аварии из грузовика высыпался груз. Отметим, что в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек - водитель этого грузовика. В настоящий момент Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия", -заявили в полиции.

По неофициальной информации, водителю грузовика стало плохо. Других пострадавших в аварии не было.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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