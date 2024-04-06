"Команда иноагентов". Как российские спортивные чиновники и теннисисты поспорили из-за нейтрального статуса на Олимпийских играх

Татьяна Тарасова Фото: BBC

«Теннисисты представляют свою страну, Россию. Как людей, которые сами тренируются, выступают за нашу страну, можно называть иноагентами? Хочется просто спросить у него. Я шокирована высказыванием Позднякова. Вообще не поддерживаю критику в адрес нейтральных спортсменов», — сказала Татьяна Тарасова.

Станислав Поздняков, называя участвующих в Играх спортсменов «иноагентами», комментировал слова Ирины Винер, которая, в свою очередь, назвала спортсменов, собирающихся поехать на Игры в нейтральном статусе, «бомжами без флага».

Это заявление глава Всероссийской федерации художественной гимнастики сделала на прошлой неделе в интервью агентству РИА «Новости».

«Команда бомжей без флага»

Ирина Винер Фото: BBC

«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду […] Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку похожую на „похоронный марш“ вместо гимна», — сказала Винер.

Российские спортсмены, которые заявили о своем желании участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе, ранее дали понять, что мнение Винер не разделяют.

«„Бомж“ передает привет». Что ответили теннисисты

Даниил Медведев Фото: BBC

Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев в интервью «Спорт-Экспресс» прокомментировал высказывание Ирины Винер.

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».

Дарья Касаткина Фото: BBC

Российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина в ответ на заявление Винер саркастично написала в своем телеграм-канале: «"Бомж" Дарья передает всем привет и желает хорошего дня».