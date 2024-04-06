Российские спортивные чиновники выступили с резкими заявлениями в адрес спортсменов, которые собираются принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Например, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал теннисистов, которые хотят участвовать в Играх, «командой иноагентов». Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила ему, что «не поддерживает критику в адрес нейтральных спортсменов». На резкие заявления спортивных чиновников отреагировали и некоторые теннисисты. Как развивалась эта публичная дискуссия — в материале Русской службы Би-би-си.
"Команда иноагентов". Как российские спортивные чиновники и теннисисты поспорили из-за нейтрального статуса на Олимпийских играх
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
В начале марта Международная федерация тенниса сообщила, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе при соблюдении требований Международного олимпийского комитета.
Среди ранее озвученных условий МОК: запрет участвовать в командных видах спорта, запрет участвовать тем, кто поддерживал войну с Украиной; также не будут допущены те, кто имеет отношение к силовым структурам.
«Иноагенты», которые «играют за себя»
Глава ОКР Станислав Поздняков в своем посте с телеграме назвал российских теннисистов, собирающихся принять участие в Олимпийских играх в Париже, «командой иноагентов».
«Конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что „играют за себя“, осуждают политику своей страны и СВО (так российские власти и пропагандисты называют войну в Украине — Би-би-си). Так что правильнее, с моей точки зрения, — „команда иноагентов“», — написал Поздняков.
Такое высказывание главы ОКР в адрес спортсменов возмутило заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. В интервью «РБК Спорт» она подчеркнула, что у Станислава Позднякова не было права называть российских теннисистов «командой иноагентов».
«Теннисисты представляют свою страну, Россию. Как людей, которые сами тренируются, выступают за нашу страну, можно называть иноагентами? Хочется просто спросить у него. Я шокирована высказыванием Позднякова. Вообще не поддерживаю критику в адрес нейтральных спортсменов», — сказала Татьяна Тарасова.
Станислав Поздняков, называя участвующих в Играх спортсменов «иноагентами», комментировал слова Ирины Винер, которая, в свою очередь, назвала спортсменов, собирающихся поехать на Игры в нейтральном статусе, «бомжами без флага».
Это заявление глава Всероссийской федерации художественной гимнастики сделала на прошлой неделе в интервью агентству РИА «Новости».
«Команда бомжей без флага»
«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду […] Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку похожую на „похоронный марш“ вместо гимна», — сказала Винер.
Российские спортсмены, которые заявили о своем желании участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе, ранее дали понять, что мнение Винер не разделяют.
«„Бомж“ передает привет». Что ответили теннисисты
Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев в интервью «Спорт-Экспресс» прокомментировал высказывание Ирины Винер.
«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».
Российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина в ответ на заявление Винер саркастично написала в своем телеграм-канале: «"Бомж" Дарья передает всем привет и желает хорошего дня».