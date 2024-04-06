Видео ⟩ В пожаре в медицинском центре в Риге погиб человек

Спасатели получили вызов в три часа ночи.

"В производственных помещениях загорелись матрасы и мебель на площади 60 квадратных метров. При обыске помещения был найден мертвым один человек, всего из здания были эвакуированы восемь человек. В 4:42 утра пожар был локализован", - говорит Агрис Асупс, командир 1-го отделения Рижского районного управления VUGD.

Работы по тушению затрудняли сложно сконструированные помещения, которые были сильно задымлены. Руководитель учреждения сообщает, что погибший не является сотрудником Veselības centrs 4.

"Это связано с арендой площади. Других подробностей на данный момент мы не знаем", - говорит Даце Пацкевича, руководитель "Диагностического центра".

После пожара помещения учреждения проветрили, и медицинские работники продолжили свою работу.

Сотрудники полиции выяснят причины пожара и личность погибшего.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!