Сидоров также писал, что есть два места, которые он хотел бы взорвать - терминал и полигон дронов. На это сообщение адресат ответил, что о такой операции нужно подумать. Сидоров написал, что все продумал и ему нужны только компоненты. На это его контакт ответил, что компоненты нужно найти в Латвии, а это сложный процесс и подобные вещи не стоит обсуждать в Telegram.

Обвинение указывает, что Сидоров согласился с тем, что компоненты должны быть собраны в Латвии, но поинтересовался, есть ли в Латвии кто-то, кто уже забрал их и мог бы передать их ему, передав локацию потенциального места получения. Контактное лицо ответило, что у них нет такой информации, на что Сидоров ответил: "Плохо".

Из обвинительного заключения также следует, что в июле контакт Сидорова спрашивал у него, много ли у него друзей среди таксистов, так как нужно было вести наблюдение за аэропортом. Также он дал Сидорову инструкции по наблюдению за прибывающими в аэропорт пассажирами.

Помимо обвинения в шпионаже, Сидорову также предъявлено обвинение в разжигании национальной и этнической ненависти, поскольку он написал в Интернете, что латыши - "фашисты", а подсвеченный в цвета украинского флага монумент Свободы охарактеризовал негативным смайликом. Он также публиковал в Интернете другие разжигающие ненависть посты.