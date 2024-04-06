Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит никакие предложения НАТО, которые могли бы приблизить альянс к войне с Россией или "превратить его из оборонительной коалиции в наступательную коалицию". Об этом также сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в микроблоге X.

Столтенберг ответил, что существование более сильной структуры НАТО не изменит характер обороны альянса, и выразил уверенность, что проблема, связанная с позицией Венгрии, может быть решена в ближайшие недели.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предостерег от дублирования усилий двусторонней помощи, имея в виду помощь Украине со стороны Европейского Союза (ЕС) и НАТО.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что "дьявол кроется в деталях". "Мы должны посмотреть, как это будет работать для каждой страны, каким может быть процент, - цитирует слова Таяни агентство Reuters. - Нам нужна правовая база. Это предложение, конечно, захватывающее и интересное, но прежде чем обещать точную цифру, лучше бы оценить, изучить и понять, как, когда и что можно сделать, кто это должен делать".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала этот план "правильным и важным".

Это также приветствовал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, выразив предположение, что взносы могут составлять 1% от валового внутреннего продукта (ВВП) каждого государства-члена.