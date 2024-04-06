Лидеры стран НАТО на саммите в Вашингтоне, который пройдет в июле, не собираются приглашать Украину вступить в альянс, пишет The New York Times.
НАТО пока не хочет принимать в альянс новое государство-член, которое может втянуть его в войну из-за соглашения о коллективной безопасности, сообщает The New York Times.
По данным газеты, НАТО в то же время хочет найти "золотую середину" - нечто такое, что не было бы членством Украины в альянсе, но в то же время было бы достаточно значимым, чтобы показать Украине, что НАТО поддерживает ее в долгосрочной перспективе. The New York Times подчеркивает, что пока неясно, что это могло быть.
На встрече в Брюсселе в среду, 3 апреля, члены НАТО договорились начать планирование долгосрочной военной помощи Украине, но ранее озвученное предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга предоставить Украине пятилетнюю военную помощь в размере около $100 млрд. вызвало неоднозначную реакцию.
Министры иностранных дел стран НАТО заявили, что создать такой фонд будет сложно. "Нам необходимо изменить динамику нашей поддержки, - заявил Столтенберг на встрече, пытаясь убедить ее участников. - Нам необходимо гарантировать безопасную и предсказуемую помощь Украине в сфере безопасности в долгосрочной перспективе (..). Меньше краткосрочных предложений и больше многолетних обязательств".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит никакие предложения НАТО, которые могли бы приблизить альянс к войне с Россией или "превратить его из оборонительной коалиции в наступательную коалицию". Об этом также сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в микроблоге X.
Столтенберг ответил, что существование более сильной структуры НАТО не изменит характер обороны альянса, и выразил уверенность, что проблема, связанная с позицией Венгрии, может быть решена в ближайшие недели.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предостерег от дублирования усилий двусторонней помощи, имея в виду помощь Украине со стороны Европейского Союза (ЕС) и НАТО.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что "дьявол кроется в деталях". "Мы должны посмотреть, как это будет работать для каждой страны, каким может быть процент, - цитирует слова Таяни агентство Reuters. - Нам нужна правовая база. Это предложение, конечно, захватывающее и интересное, но прежде чем обещать точную цифру, лучше бы оценить, изучить и понять, как, когда и что можно сделать, кто это должен делать".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала этот план "правильным и важным".
Это также приветствовал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, выразив предположение, что взносы могут составлять 1% от валового внутреннего продукта (ВВП) каждого государства-члена.
The New York Times также констатирует, что Соединенные Штаты Америки и Германия продолжают выступать против предложения в Вашингтоне начать переговоры о членстве Украины в НАТО и выступают за снятие этого вопроса с повестки дня. В то же время США и Германия хотят поставить конкретные условия, которые Украина может выполнить, чтобы начать переговоры. Пока усилия по определению этих условий не принесли большого прогресса, и ситуация также может измениться, если Украина столкнется с угрозой поражения в войне против России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в четверг, 4 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что Киев ждет решения союзников о том, какими должны быть следующие шаги на пути к членству страны в альянсе.
"Мы считаем, что Украина достойна быть членом НАТО, это должно произойти как можно скорее", - подчеркнул Кулеба.
Он также подчеркнул, что его "главным желанием сегодня будут зенитные ракеты Patriot", которые Киев до сих пор не получил в достаточном количестве, чтобы эффективно противостоять бандитским авиаударам и ракетным обстрелам России.
"Спасение жизней украинцев, спасение украинской экономики, спасение украинских городов зависит от наличия Patriot и других систем защиты", - указал Кулеба.
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