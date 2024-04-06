Во Франции 15-летний мальчик погиб после нападения банды подростков

15-летний мальчик по имени Шамседин скончался в больнице в пятницу, 5 апреля. Накануне он стал жертвой физического насилия со стороны банды молодых людей возле своей школы в южном пригороде Парижа.

"Подобное невероятное насилие становится повседневным", - заявил мэр города Жан-Мари Вильнев. Вильнев сообщил французским СМИ, что мальчик шел домой после урока музыки около 16:30 в четверг, когда на его пути встала банда молодых людей.

По словам очевидцев, нападавшие, закрыв лица балаклавами, избивали его и пинали ногами. Его доставили в лучшую детскую больницу Парижа, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Французская полиция арестовала по делу о нападении 17-летнего подростка, сообщил местный прокурор. Полиция все еще ищет остальных нападавших.

В ходе другого инцидента, произошедшего во вторник в южном городе Монпелье, 14-летняя девочка по имени Самара впала в кому после того, как на нее после школы также напала банда. Полиция объявила, что арестованы и обвинены в нападении были трое подростков - девочка и два мальчика примерно того же возраста, что и Самара. Самара пришла в сознание.

Мать девочки рассказала французским СМИ, что та подверглась издевательствам со стороны другой девочки в школе за то, что она отказалась следовать исламскому дресс-коду. Однако прокуратура в своем отчете о нападении не называет причин, связанных с религией, заявляя, что причина спора связана с изображениями, размещенными в приложении Snapchat.

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