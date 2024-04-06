Зеленский не покупал поместье королевской семьи в Великобритании

The London Crier выглядит обычным новостным порталом, на нем сказано, что это СМИ существует с 1863 года. Однако, как указывают факт-чекеры из Snopes, сайт был создан только в марте этого года. Есть все основания для подозрений, что это - очередной портал пропаганды Кремля, который маскируется под западное издание. Об этом говорит и то, что некоторые статьи написаны на русском языке. Похоже, кто-то забыл их перевести. Кроме того, в разделе портала о вторжении России в Украину в основном новости о достижениях российской армии и неудачах Украины. В свою очередь ссылки соцсетей портала ведут на профили несвязанного с разработкой сайтов предприятия.