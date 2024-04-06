Зеленский не покупал поместье королевской семьи в Великобритании

В российских СМИ неоднократно распространялась ложь о том, что президент Украины Владимир Зеленский или его семья во время войны покупают дорогую недвижимость. В конце марта якобы британский новостной портал утверждал, что Зеленский за 20 миллионов фунтов приобрел усадьбу британской королевской семьи в Корнуолле. Добралась эта новость и до Латвии, и в Facebook ей поделились более 200 человек. Однако все это - неправда, и источник лжи The London Crier, возможно, является замаскированным российским пропагандистским порталом.
В одном из постов на Facebook говорится:
"Бедный" президент Украины! 🙂 ===> Зеленский купил у короля Великобритании особняк - pа 20 миллионов фунтов! Зеленский за 20 миллионов фунтов купил Highgrove House у короля Великобритании Карла III".
В другом посте изображение с таким же утверждением сопровождается подписью:
"ПОЗДРАВЛЯЕМ!! ПАРАЗИТА с приобретением очередной недвижимости. "СЛАВА Украине! СЛАВА героям!!!"
Это неправда. Зеленский не покупал эту недвижимость. Как свидетельствует публично доступная информация, поместье принадлежит герцогству Корнуоллскому, которым управляет принц Уильям. Нет никаких оснований утверждать, что поместье больше не принадлежит короне. Поместье и сады Хейгроув - популярная туристическая достопримечательность, здесь проводятся экскурсии, мастер-классы и мероприятия.
Источник фейковой новости - портал The London Crier, на который позже сослались почти все контролируемые Кремлем СМИ, например, Первый канал, REN TV и Lenta.ru.
The London Crier выглядит обычным новостным порталом, на нем сказано, что это СМИ существует с 1863 года. Однако, как указывают факт-чекеры из Snopes, сайт был создан только в марте этого года. Есть все основания для подозрений, что это - очередной портал пропаганды Кремля, который маскируется под западное издание. Об этом говорит и то, что некоторые статьи написаны на русском языке. Похоже, кто-то забыл их перевести. Кроме того, в разделе портала о вторжении России в Украину в основном новости о достижениях российской армии и неудачах Украины. В свою очередь ссылки соцсетей портала ведут на профили несвязанного с разработкой сайтов предприятия.
Вывод: Президент Украины Владимир Зеленский не покупал поместье Хейгроув в Великобритании.
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