Фото и видео ⟩ В Гааге задержана Грета Тунберг

Тунберг и другие активисты организации Extinction Rebellion были помещены в автобус полиции, в то время как полиция продолжала задерживать других протестующих, сообщил репортер AFP.

Aanhouding Greta Thunberg bij de XR demonstratie bij de A12 in Den Haag pic.twitter.com/N2Rw35H2qb — Michel van Bergen (@mvbergen) April 6, 2024

Перед этим Тунберг вместе с еще несколькими сотнями протестующих направилась в центр Гааги на площадь у автомагистрали А12.

В ходе прошлых протестов Extinction Rebellion активисты блокировали эту магистраль. Полиция тогда пустила в дело водометы и часть протестующих задержала.

Однако в субботу полиция группу протестующих остановила, предупредив, что может использовать решительные методы, чтобы не допустить блокировки автомагистрали.

Между полицией и протестующими возникла конфронтация. У некоторых протестующих были флаги Extinction Rebellion, у других - плакаты с надписями "Остановите топливные субсидии прямо сейчас" и "Планета умирает".

Однако некоторые протестующие все-таки заблокировали важную дорогу, которая находится рядом с автомагистралью.

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