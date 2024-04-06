Екабпилчанка лишилась 2800 евро: на этот раз мошенники угадали с текстом сообщения

Полина - инвалид первой группы, она с хорошими оценками закончился среднюю школу и продолжает учебу.

Мать Полины Алена рассказала Bez tabu, как ее дочь стала жертвой мошенников.

"Она меня зовет и говорит: "Мама, посмотри, у меня что-то с банком". И у нее приходит смска от банка, что отклонен платеж в 1000 евро. Я говорю - заходи в интернет-банк!", - рассказала мать.

Оказалось, что со счета дочери в банке Citadele были переведены 2800 евро. На другой счет в банке Citadele. "У меня была истерика. У нас обеих была истерика. Потому что, согласитесь, это очень большие деньги", - отметила мать.

Оказалось, что перед этим Полина получила смс-сообщение якобы от портала Судебной администрации e-lieta.lv с призывом авторизоваться в системе при помощи Smart-ID и прочесть решение. Это стало очень неудачным совпадением.

У Полины действительно активно делопроизводство, поэтому девушка решила, что полученное сообщение относится к этому делу. На это мошенники и надеялись.

Сразу же после подозрительных действий мать связалась с банком и попросила все заблокировать.

Остановить перевод не удалось, так как был совершен мгновенный платеж. В свою очередь деньги, перечисленные на имя некоего Сандиса Аспанса, уже ушли дальше. Семья обратилась с претензиями в банк Citadele и вскоре получила ответ.

"Вот от банка, где, простите за такое высказывание, - сами, дураки, виноваты. Вы должны сами следить за этим, и вообще", - рассказала передаче Полина.

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