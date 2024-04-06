Новый рейтинг партий: произошла смена лидеров

За него на выборах в Сейм проголосовали бы 8,1% опрошенных. На второе место вышли "Прогрессивные" с поддержкой 8% избирателей.

На третьем месте - "Новое Единство", которое долгое время занимало лидерскую позицию. За него бы свои голоса отдали 7,8% опрошенных.

Четвертую строчку с совсем небольшим отставанием и поддержкой в размере 7,4% занимает "Латвия на первом месте".

Пятое место - Союз зеленых и крестьян с 7% голосов.

"Стабильности!" поддержало бы 5,5% граждан, "Согласие" - 5%, а "Объединенный список" - 4,9%.

Фото: Ekrānšāviņš

Комментируя новейшие данные, социолог, директор SKDS Арнис Кактиньш указывает: "То, что "Новое Единство" проиграло , - не сюрприз. Если бы мы сделали контент-анализ, в каких контекстах употреблялось название "Новое Единство" в последние месяцы, то оно шло бы под словом "скандалы". Полеты Кариньша и старые события в бюро партии. Несмотря на то, как "Новое Единство" получило удар, оно потеряло относительно немного, что говорит о наличии у него достаточно большого числа твердых сторонников".

Опрос прошел во второй половине мая. В ходе него задавали вопросах о выборах в Сейм, а не Европарламент. Результаты рейтинга были сравнены с январскими данными, так как в феврале опроса не было.

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