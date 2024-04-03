Липину интересно ⟩ Холодный душ или с гуся вода - как скандалы повлияют на "Новое Единство"?

Представить правительство или коалицию без "Нового Единства" в нынешних условиях практически невозможно.

Судите сами, согласно последним рейтингам, "Новое Единство" хоть и теряет в популярности, но все еще находится в тройке, впереди - Нацобъединение и, внезапно, "Согласие". Если выборы в Сейм проходили бы прямо сейчас, то в парламент прошли бы восемь партий: нынешние семь, кроме Союза зеленых и крестьян, а еще "Для развития Латвии" и "Согласие". И при этом лучшие друзья Нацобъединения - "Объединенный список" - набирают меньше всего голосов.

Возможно ли в этой компании собрать коалицию без "Нового Единства"? Нацобъединению и "Объединенному списку" вместе не набрать половину парламента. И с кем им еще "дружить"? С "Прогрессивными"? С "Согласием"? С Росликовым и Шлесерсом? Не смешите.

Комбинация "Согласие", "Стабильности!" и "Латвия на первом месте" тоже большинство не наберет. "Прогрессивным" не хватает политического веса, чтобы образовать вокруг себя коалицию. Да и опять-таки политически к ним ближе всех "Для развития Латвии" и да, все то же "Новое Единство".

В общем, как ни крути, а как раз центризм "Нового Единства" позволяет им всегда оставаться во власти, в какую бы стороны не повернул политический компас Латвии.

Бес ответственности

Это может звучать достаточно депрессивно - мол, получается, они могут делать все, что захотят, и никаких последствий? Разумеется, это не так.