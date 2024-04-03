Липину интересно ⟩ Холодный душ или с гуся вода - как скандалы повлияют на "Новое Единство"?

"Кришьянис Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел"; "Экс-глава офиса "Единства" рассказал, кто вручил ему последние деньги в конверте"; "Чиновник Рижской думы Вайводс подозревается в предложении взятки" - именно такие заголовки всплывают, если поискать на RUS TVNET статьи о "Новом Единстве" за последние пару месяцев. Что происходит с некогда единственным устойчивым элементом правительства? И что еще произойдет? Разбираемся вместе.
На "Новое Единство" внезапно обрушился вал скандалов. С одной стороны, нельзя сказать, что для премьерской партии это что-то принципиально новое. С другой - с таким масштабом и таким давлением - именно политическим - партия не сталкивалась очень давно.
Тройка "скандальных игроков" понятна - коррупционный скандал в Рижской думе, дорогие полеты экс-премьера Кришьяниса Кариньша и заявления о зарплатах в конвертах.
Давайте разберем их в порядке возрастания возможного влияния на деятельность и политическое будущее "Нового Единства".
Что происходит в Риге, остается в Риге
Начнем со столичной истории. Уходить в детали не будем, там все достаточно запутанно, но, если коротко, то экс-руководителя департамента внешней среды и мобильности Рижской думы (РД) Яниса Вайводса подозревают во взяточничестве. Причем подозревает не абы кто, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
При чем тут "Новое Единство"? А при том, что именно подозрения в адрес Вайводса стали одной из главных причин конфликта "Прогрессивных" и "Нового Единства" в столичной думе, что в итоге вылилось в смену мэра. И новый мэр Риги Вилнис Кирсис, и глава комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс (оба - члены "Нового Единства") очень Вайводса защищали.
Кроме того, возможное предложение взятки, в чем KNAB подозревает Вайводса, было сделано бывшему сотруднику бюро Кирсиса Янису Мейрансу.
В общем, мощный набор. Но, на мой взгляд, в контексте будущего "Нового Единства" не такой важный.
Во-первых, столичная и государственная политика весьма отделены друг от друга. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить коалицию в Риге и в Сейме.
Во-вторых, в СМИ и массовом сознании эта история куда как менее заметна, чем полеты Кариньша или "конвертный скандал".
Ну и в-третьих. Объект расследования KNAB - Янис Вайводс - к "Новому Единству" отношения не имеет. Представители же "Нового Единства" - Вилнис Кирсис и Олаф Пулкс - в этой истории завязаны очень косвенно. Да и такого влияния на репутацию партии, как тот же Кариньш, не имеют.
Первым делом - самолеты
История, которая развивалась с ноября 2023 года. То, что начиналось как скандал о ненужных растратах, привело к тому, что 10 апреля экс-премьер Кришьянис Кариньш уйдет и с поста министра иностранных дел.
Тут любопытно, конечно, как менялась риторика партии. Вспомните, начиналось все с того, что Кариньш и его команда пытались объяснить необходимость таких дорогих полетов. Потом политик стал потихоньку соглашаться с критикой в свой адрес. А теперь и вовсе ушел, что называется, по собственному желанию.
В общем, видно, как менялась коммуникационная цель. Вначале "сохранить лицо Кариньша", позже "сохранить кресло Кариньша", а теперь уже "сохранить лицо партии".
Насколько удалось достичь хотя бы третьей цели, мы увидим уже на выборах в Европарламент. Но по большому счету эта история уже закончилась. Да, с определенными репутационными потерями для премьерской партии, но ничего нерешаемого. Однако в комплекте прилетело новое обвинение.
Конверты счастья
Бывший глава офиса "Единства" Нормунд Орлеанс обвинил партию в боссинге по отношению к работникам, утечке документов и зарплатах в конвертах. И не просто обвинил, а даже обратился в суд.
"Новое Единство" пока все отрицает: мол, аудит проведен, доказательств не обнаружено, да и вообще это все попытка опорочить нашу партию.
К сожалению для премьерской партии, у "Нового Единства" не настолько безупречная репутация (смотри выше), чтобы этим контраргументам можно было бы поверить на слово. Так что слова Орлеанса упали на благодатную почву.
Следствие, понятное дело, ведется, и от его результатов будет зависеть многое. Потому что, в отличие от предыдущих двух скандалов, на личную ответственность это уже не спишешь; проблема (если она есть) - системная.
Пока оппозиция буднично подала запрос на отставку министра финансов Арвила Ашераденса, а коалиция не менее буднично этот запрос отмела.
Но это пока. А вот будут конкретные результаты расследования, тогда и поговорим.
А разгадка одна - безблагодатность
Давайте еще быстро на полях обсудим одну возможную причину такого количества скандалов, которое вдруг обрушилось на "Новое Единство".
Периодически как от некоторых представителей партии, так и от нейтральных комментаторов слышатся разговоры о том, что происходящее - это все коварный заговор политических конкурентов в свете грядущих выборов в Европарламент.
Тут можно сказать следующее. Конечно, такая вероятность существует. При желании можно покопаться в том, откуда у журналистов изначально появилась информация о полетах Кариньша, например.
Но если отбросить конспирологию в сторону, то мы останемся с тремя очень реальными расследованиями, предметом которых являются сухие факты. Кариньш свои полеты не отрицал, например, а лишь пытался объясниться.
Так что можно сколько угодно намекать на грязную игру политических оппонентов, но если обвинения основаны на реальности, то больше вопросов возникает к виновникам, а не к тем, кто пролил свет на их работу.
Что с будущим?
И вот тут самое интересное. Судя по всему, даже такое обилие скандалов не станет чем-то принципиально трагичным для "Нового Единства".
Тут очень важно понимать исторический контекст. "Новое Единство" бессменно находится в правительстве с 12 марта 2009 года - уже более 15 лет. Таким не может похвастаться даже Нацобъединение, которое пропустило второе правительство Валдиса Домбровскиса и нынешнее правительство Эвики Силини.
Более того, 12 лет из этих 15 именно представитель "Нового Единства" был премьер-министром Латвии, единственное исключение - Марис Кучинскис (Союз зеленых и крестьян) с февраля 2016 года по январь 2019-го.
Но даже тогда Арвил Ашераденс ("Новое Единство") был единственным заместителем премьера, а представители партии были главами пяти очень важных министерств: иностранных дел, внутренних дел, экономики, образования и благосостояния.
Представить правительство или коалицию без "Нового Единства" в нынешних условиях практически невозможно.
Судите сами, согласно последним рейтингам, "Новое Единство" хоть и теряет в популярности, но все еще находится в тройке, впереди - Нацобъединение и, внезапно, "Согласие". Если выборы в Сейм проходили бы прямо сейчас, то в парламент прошли бы восемь партий: нынешние семь, кроме Союза зеленых и крестьян, а еще "Для развития Латвии" и "Согласие". И при этом лучшие друзья Нацобъединения - "Объединенный список" - набирают меньше всего голосов.
Возможно ли в этой компании собрать коалицию без "Нового Единства"? Нацобъединению и "Объединенному списку" вместе не набрать половину парламента. И с кем им еще "дружить"? С "Прогрессивными"? С "Согласием"? С Росликовым и Шлесерсом? Не смешите.
Комбинация "Согласие", "Стабильности!" и "Латвия на первом месте" тоже большинство не наберет. "Прогрессивным" не хватает политического веса, чтобы образовать вокруг себя коалицию. Да и опять-таки политически к ним ближе всех "Для развития Латвии" и да, все то же "Новое Единство".
В общем, как ни крути, а как раз центризм "Нового Единства" позволяет им всегда оставаться во власти, в какую бы стороны не повернул политический компас Латвии.
Бес ответственности
Это может звучать достаточно депрессивно - мол, получается, они могут делать все, что захотят, и никаких последствий? Разумеется, это не так.
Во-первых, персональную политическую ответственность никто не отменял. Кришьянис Кариньш уже лишился министерского кресла и запаса доверия в контексте грядущих выборов в Европарламент. И мы еще посмотрим, к чему приведут расследования "конвертов" и скандала в Рижской думе.
Во-вторых, в Латвии всегда есть возможность показать свое "фи" на выборах. В 2018 году "Новое Единство" уже чуть не пролетело мимо Сейма, и тогда попасть в коалицию им помог только общий хаос в парламенте. Так что в 2026 году вполне можно повторить этот трюк (для этого, правда, нужно ходить на выборы, а не игнорировать их существование).
А в-третьих, посмотрим, как все это поменяет непосредственно само "Новое Единство".
Уже давно было заметно, что внутри самой партии все не так гладко. Очевиднее всего это было в контексте двойственных отношений с "Прогрессивными" - партнеры по коалиции в Сейме и главные оппоненты в Рижской думе.
Еще показательным был вопрос Стамбульской конвенции и партнерских отношений. "Новое Единство" смотрело в Европу, но не сильно давило на Нацобъединение, пока оно наконец само не вышло из коалиции - развязав руки нашим центристам.
И вот теперь эти скандалы ясно показывают - если "Новое Единство" не хочет "забронзоветь", не хочет стагнировать, а планирует оставаться актуальным игроком на политическом поле Латвии, то ему стоит поменяться, развиться и провести основательный пересмотр внутренней структуры.
А иначе - наверняка найдется кто-то, кто воспользуется вакуумом власти. Спираль истории неумолима. Была такая "Народная партия". Она была бессменным членом коалиции с 1999 по 2010 год. А потом что-то пошло не так - как раз во время первого правительства Валдиса Домбровскиса. Так что у "Нового Единства" есть отличный пример от противного. Осталось им воспользоваться.
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