111-летний британец - теперь самый старый мужчина на свете

Прадедушка, которому 5 апреля было 111 лет и 223 дня, объясняет свое долголетие потреблением традиционного британского блюда — рыбы с жареным картофелем по пятницам и регулярными пешими походами в юности.

Тиннисвуд сейчас живет в доме престарелых в городе Саутпорт. Он советует «тренировать ум» и проявлять «умеренность» во всем.

Предыдущий обладатель звания старейшего мужчины на Земле Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы скончался во вторник в возрасте 114 лет.

Тиннисвуд, болельщик футбольного клуба «Ливерпуль», родился в Саутпорте 26 августа 1912 года.

Он встретил свою жену Блодвен во время Второй мировой войны, они поженились в 1942 году.

Их дочь Сьюзен родилась в 1943 году. Пара прожила в браке 44 года — до смерти Блодвен в 1986 году.

Тиннисвуд работал в крупных компаниях — Royal Mail, Shell и BP — до выхода на пенсию в 1972 году.

Он говорит, что у него нет специальной диеты, Тиннисвуд продолжает наслаждаться своей любимой едой (рыбой с жареным картофелем).