На новой неделе, с 8 по 11 апреля, пройдет 38-я "Рижская неделя моды" или Riga Fashion Week. Публика с нетерпением ждет не только последних достижений дизайнеров на модных показах, но и самые яркие выходы гостей модного мероприятия. Мы также каждый год следим за вкусом и безвкусицей гостей RFW, поэтому в преддверии Рижской недели моды в этом году предлагаем взглянуть на карнавал нарядов на протяжении нескольких лет! Поверьте, вы ослепнете от цветов и блеска!