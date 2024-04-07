"Чистит картошку как псих!" Вышло новое видео художника Кристиана Бректе

Мало какие видео о еде и художественной готовке взволновали и разделили нацию так сильно, как серия видео художника Кристиана Бректе "Готовим с Кристианом Бректе". Пасхальное видео, в котором художник готовит яйца по-шотландски, кого-то оскорбило, кому-то показалось слишком сумасшедшим, а кому-то - слишком скучным. Яйца и мнения были разбиты не на шутку! На этот раз художник выпустил новое видео "Нормальный картофель".
@kristians.brekte6 GATAVO AR KRISTIANU BREKTI! Normālais kartupelis. 🇱🇻🥔 #foodlover #latvija #basic #jesuslovesyou #haters #peace #kartupeļēdājs #vegan #kristiansbrekte #tumsasprincisbrekte @HEITA ♬ Originalton - Finest Music ' Ds
Как известно, у каждого порядочного латвийца дома на почетном месте стоит книга Нины Масилуне "444 блюда из картофеля". Времена меняются - может быть, именно Бректе в белой рубашке с картошкой в руках станет новым инфлюенсером латвийской жизни?
"Он гениален во всех нюансах. Точный портрет латвийца".
Viņš ir ģeniāls visās niansēs. Precīzs latvieša portretējums!😂👌— Dace Lāce (@DaceLace6) April 6, 2024
"Чистит картошку как псих".
viņš mizo karpeli kā traks— Alexis Apocalypsis (@a_apocalypsis) April 6, 2024
Некоторые комментаторы оценили правила готовки Бректе. "Супер! Хороший ответный ход!"? - написала пользователь микроблога X Даце Перера. "Посмотрите, какой Бректе сегодня нормальны школьник. Ни одного креста на фоне. Многим понравится, может быть, его даже на лечение не пошлют", написала пользователь Зайга Гринберга.
Конечно, в контексте недавнего пасхального видео некоторые вспоминают, что кто-то должен оказаться обиженным - не может же все нравиться всем. "Меня оскорбляет этот ковер на стене. Наверняка изображает какой-нибудь сатанизм, порнографию или, не дай бог, хип-хоп-плакат!!!", - пишет Dzelzis no Zobenkroga.
"Таким откровенно по-христиански правильным видео вы оскорбляете мои чувства как психически неуравновешенного человека. Можно ли так университетскому профессору? Какой пример это подает молодым студентам?" - вопрошает Voldemārs Putra.
Кажется, что послание всем, кто знает, что является искусством, а что нет, каким должно быть правильное искусство и как должен вести себя профессор, достигло своей цели. Прямое попадание картошки Бректе в желудок латвийского образа жизни!
"Принимаю критику от художника. Это была изящная насмешка над всеми нами, "нормальными", с доброй иронией. Только непонятно, почему он сдался, если его жанр творчества - провокация. Ведь провокация удалась!"
Pieņemu kritiku no mākslinieka puses. Šis bija gaumīgs ieņirdziens par mums visiem "normālajiem", ar labu ironiju. Nav tikai skaidrs, kādēļ viņš piekāpās, ja viņa mākslas žanrs ir provokācija. Provokācija taču izdevās!— Janis B (@DzhonisJaanis) April 6, 2024
"Идеальный троллинг для ценителей высокого искусства. Отлично, Кристиан".
Ideāls augsto mākslu pazinēju trollings. Perfekti, Kristian. #brekte— Maira 🇱🇻🇺🇦🇱🇻 (@say_liliom) April 6, 2024
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