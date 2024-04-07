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"Чистит картошку как псих!" Вышло новое видео художника Кристиана Бректе

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Вышло новое видео художника Кристиана Бректе
Вышло новое видео художника Кристиана Бректе Фото: kristians.brekte6/TikTok/Ekrānuzņēmums/Apollo.lv kolāža

Мало какие видео о еде и художественной готовке взволновали и разделили нацию так сильно, как серия видео художника Кристиана Бректе "Готовим с Кристианом Бректе". Пасхальное видео, в котором художник готовит яйца по-шотландски, кого-то оскорбило, кому-то показалось слишком сумасшедшим, а кому-то - слишком скучным. Яйца и мнения были разбиты не на шутку! На этот раз художник выпустил новое видео "Нормальный картофель".

@kristians.brekte6 GATAVO AR KRISTIANU BREKTI! Normālais kartupelis. 🇱🇻🥔 #foodlover #latvija #basic #jesuslovesyou #haters #peace #kartupeļēdājs #vegan #kristiansbrekte #tumsasprincisbrekte @HEITA ♬ Originalton - Finest Music ' Ds

Как известно, у каждого порядочного латвийца дома на почетном месте стоит книга Нины Масилуне "444 блюда из картофеля". Времена меняются - может быть, именно Бректе в белой рубашке с картошкой в ​​руках станет новым инфлюенсером латвийской жизни?

"Он гениален во всех нюансах. Точный портрет латвийца".

"Чистит картошку как псих".

Некоторые комментаторы оценили правила готовки Бректе. "Супер! Хороший ответный ход!"? - написала пользователь микроблога X Даце Перера. "Посмотрите, какой Бректе сегодня нормальны школьник. Ни одного креста на фоне. Многим понравится, может быть, его даже на лечение не пошлют",  написала пользователь Зайга Гринберга.

Конечно, в контексте недавнего пасхального видео некоторые вспоминают, что кто-то должен оказаться обиженным - не может же все нравиться всем. "Меня оскорбляет этот ковер на стене. Наверняка изображает какой-нибудь сатанизм, порнографию или, не дай бог, хип-хоп-плакат!!!", - пишет Dzelzis no Zobenkroga.

"Таким откровенно по-христиански правильным видео вы оскорбляете мои чувства как психически неуравновешенного человека. Можно ли так университетскому профессору? Какой пример это подает молодым студентам?" - вопрошает Voldemārs Putra.

Кажется, что послание всем, кто знает, что является искусством, а что нет, каким должно быть правильное искусство и как должен вести себя профессор, достигло своей цели. Прямое попадание картошки Бректе в желудок латвийского образа жизни!

"Принимаю критику от художника. Это была изящная насмешка над всеми нами, "нормальными", с доброй иронией. Только непонятно, почему он сдался, если его жанр творчества - провокация. Ведь провокация удалась!"

"Идеальный троллинг для ценителей высокого искусства. Отлично, Кристиан".

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