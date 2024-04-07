"Чистит картошку как псих!" Вышло новое видео художника Кристиана Бректе

"Таким откровенно по-христиански правильным видео вы оскорбляете мои чувства как психически неуравновешенного человека. Можно ли так университетскому профессору? Какой пример это подает молодым студентам?" - вопрошает Voldemārs Putra.

Кажется, что послание всем, кто знает, что является искусством, а что нет, каким должно быть правильное искусство и как должен вести себя профессор, достигло своей цели. Прямое попадание картошки Бректе в желудок латвийского образа жизни!

"Принимаю критику от художника. Это была изящная насмешка над всеми нами, "нормальными", с доброй иронией. Только непонятно, почему он сдался, если его жанр творчества - провокация. Ведь провокация удалась!"

Pieņemu kritiku no mākslinieka puses. Šis bija gaumīgs ieņirdziens par mums visiem "normālajiem", ar labu ironiju. Nav tikai skaidrs, kādēļ viņš piekāpās, ja viņa mākslas žanrs ir provokācija. Provokācija taču izdevās! — Janis B (@DzhonisJaanis) April 6, 2024

"Идеальный троллинг для ценителей высокого искусства. Отлично, Кристиан".

Ideāls augsto mākslu pazinēju trollings. Perfekti, Kristian. #brekte — Maira 🇱🇻🇺🇦🇱🇻 (@say_liliom) April 6, 2024

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