Счастливчик выиграл в американской лотерее Powerball 1,33 млрд долларов

Счастливыми числами были 22, 27, 44, 52 и 69, а красное число Powerball - 9.

Выигрышный билет был продан в Орегоне. Его владелец может получать весь выигрыш ежегодными выплатами в течение 30 лет или вывести его сразу, но тогда сумма выигрыша уменьшится до 621 миллиона долларов (573 миллиона евро). Кроме того, выигрыши облагаются федеральным налогом, и многие штаты взимают свои собственные налоги на лотерейные выигрыши.

Почти все победители Powerball предпочитают получить весь свой выигрыш сразу.

Последний раз джекпот был выигран в Новый год. На тот момент джекпот составлял 840 миллионов долларов (775 миллионов евро). Таким образом, джекпот не был выигран 41 розыгрыш подряд.

Приз в размере 1,326 миллиарда долларов является восьмым по величине в истории лотерей в США.

Лотерейные билеты Powerball можно приобрести в 45 штатах, столице Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США.

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