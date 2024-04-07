Потребление кофе в Латвии подскакивает в январе и июне: оказывается, причина совсем проста

Все, что мы употребляем, едим и пьем ежедневно, в результате обмена веществ в организме превращается в химические соединения, которые попадают в туалет и канализацию.

Образцы сточных вод собирают в 16 самоуправлениях. Однако в институте Bior отмечают, что о конкретных выводах говорить пока рано, так как исследование продолжается.

Однако уже теперь ясно, что алкоголь жители Латвии больше потребляют зимой.

А вот кофеин в образцах сточных вод рассказал ученым, как много мы пьем кофе, как меняется его потребление в недельном разрезе и есть ли зависимость от времени года.

"Есть два месяца в год, когда подскакивает. Это январь и июнь. Можно задать вопрос, как так получается? И подумайте немного о студентах. В это время идет сессия. И, глядя на эти месяцы, мы видим чрезвычайно большие изменения. Начало месяца, начало января, середина. Начало июня, середина, чрезвычайно высокие уровни. И как только сессия заканчивается, сразу же падает до нормального уровня", - рассказал исследователь Bior Ингус Перконс.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!