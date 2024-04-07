The Telegraph: россияне используют в Украине химическое оружие

Марк-Майкл Блюм, эксперт по химическому оружию и бывший директор лаборатории Организации по запрещению химического оружия, подтвердил, что это была газовая граната К-51, обычно наполненная слезоточивым газом.

Кроме того, Махоровска сказала, что в прошлом году была вовлечена в инцидент, который, по ее мнению, был вызван цианистым водородом. Это смертельный бесцветный газ, которые использовали в качестве химического оружия во время Первой мировой войны. По ее словам, российский дрон сбросил на украинские позиции в Донецкой области две гранаты, содержавшие неизвестный газ с "запахом дробленого миндаля".

Сообщалось также о хлоре и хлорпикрине, веществах, обычно используемых в качестве пестицидов и которое во время Первой мировой войны немецкие войска использовали в качестве химического оружия.

Официально Вооруженные силы Украины утверждают, что с момента полномасштабного вторжения силы РФ осуществили 626 нападений с химическим оружием. Однако Махоровска утверждает, что это очень приблизительные подсчеты.

"К сожалению, в сложившейся ситуации причины гибели многих украинских военных не расследованы должным образом. Их слишком много", - объяснила она.

Атаки с использованием химического оружия настолько укоренились в тактике оккупантов, что украинские солдаты теперь проходят специальную подготовку. В одном из учебных документов, полученных The Telegraph, описывается нападение на украинские позиции под Бахмутом в конце прошлого года.

"Российские дроны сбросили три химические гранаты, предположительно начиненные газом CS, прямо на наши позиции. Когда солдаты попытались бежать, на них напали с применением обычных гранат, выпущенных из обычного оружия и беспилотников", — говорится в сообщении. Информационный материал для украинских солдат инструктирует их противостоять слезоточивому газу в первые минуты воздействия, а не бежать с боевых позиций. В документе говорится, что уже через первые минуты действие газа исчезает, пишет The Telegraph.

Однако проблему осложняет то, что в распоряжении армии Украины не всегда есть средства защиты. Более того, часто это оборудование некачественное, указывается в документе.

"У нас есть противогазы, но почти во всех случаях они очень старые, советского стиля и не особо эффективные", - рассказал солдат Игорь.

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