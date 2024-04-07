The Telegraph: россияне используют в Украине химическое оружие

Российские войска в Украине систематически используют химическое оружие, свидетельствует расследование, проведенное британским изданием The Telegraph. Журналисты газеты опросили нескольких украинских солдат, которые рассказали, что их позиции на линии фронта ежедневно атаковали беспилотники, сбрасывающие слезоточивый газ и другие химические вещества. Согласно Конвенции о химическом оружии, этот газ, известный как CS и широко используемый спецназом, запрещен в военное время.
"Каждый день почти на каждую нашу позицию на линии фронта сбрасывают одну или две газовые гранаты", - рассказал командир украинской разведывательной группы Игорь, который находится недалеко от города Часов Яр в Донецкой области на линии фронта.
Даже если атаки газом не летальны, они обычно вызывают панику. По словам Игоря, первая реакция солдат - выбраться из траншей, и тогда их начинают обстреливать.
Два других украинских солдата на другом конце линии фронта в Запорожской области описали идентичный опыт. По словам командира бригады пехотинцев Михаила, противогазы спасли ни одну жизнь. Теперь его солдаты всегда носят их с собой, пишет The Telegraph.
Подполковник Слава, чья часть находится под Лиманом в Донецкой области, говорит, что некоторые подразделения в его районе подвергаются российским газовым атакам практически ежедневно.
Одну из таких газовых гранат изданию The Telegraph для тестирования передала Ребекка Махоровски - американский боевой медик, добровольно служащий в армии Украины. Гранату она получила от солдат 53-й механизированной бригады.
"Мои парня взяли это во время обстрела, так как никто не верил, что их атаковали химическим оружием", - сказала она.
Марк-Майкл Блюм, эксперт по химическому оружию и бывший директор лаборатории Организации по запрещению химического оружия, подтвердил, что это была газовая граната К-51, обычно наполненная слезоточивым газом.
Кроме того, Махоровска сказала, что в прошлом году была вовлечена в инцидент, который, по ее мнению, был вызван цианистым водородом. Это смертельный бесцветный газ, которые использовали в качестве химического оружия во время Первой мировой войны. По ее словам, российский дрон сбросил на украинские позиции в Донецкой области две гранаты, содержавшие неизвестный газ с "запахом дробленого миндаля".
Сообщалось также о хлоре и хлорпикрине, веществах, обычно используемых в качестве пестицидов и которое во время Первой мировой войны немецкие войска использовали в качестве химического оружия.
Официально Вооруженные силы Украины утверждают, что с момента полномасштабного вторжения силы РФ осуществили 626 нападений с химическим оружием. Однако Махоровска утверждает, что это очень приблизительные подсчеты.
"К сожалению, в сложившейся ситуации причины гибели многих украинских военных не расследованы должным образом. Их слишком много", - объяснила она.
Атаки с использованием химического оружия настолько укоренились в тактике оккупантов, что украинские солдаты теперь проходят специальную подготовку. В одном из учебных документов, полученных The Telegraph, описывается нападение на украинские позиции под Бахмутом в конце прошлого года.
"Российские дроны сбросили три химические гранаты, предположительно начиненные газом CS, прямо на наши позиции. Когда солдаты попытались бежать, на них напали с применением обычных гранат, выпущенных из обычного оружия и беспилотников", — говорится в сообщении. Информационный материал для украинских солдат инструктирует их противостоять слезоточивому газу в первые минуты воздействия, а не бежать с боевых позиций. В документе говорится, что уже через первые минуты действие газа исчезает, пишет The Telegraph.
Однако проблему осложняет то, что в распоряжении армии Украины не всегда есть средства защиты. Более того, часто это оборудование некачественное, указывается в документе.
"У нас есть противогазы, но почти во всех случаях они очень старые, советского стиля и не особо эффективные", - рассказал солдат Игорь.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!