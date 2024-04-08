Игнорирование экоцикла и еще 9 ошибок при использовании посудомоечной машины

Посудомоечная машина - очень полезный прибор, который может облегчить повседневную жизнь, сэкономить не только драгоценное время, но и воду, электричество и позволить сохранить идеальный маникюр. Однако многие люди склонны допускать ошибки при ее использовании, повреждая посуду, расходуя слишком много воды, моющего средства и даже портя эту трудолюбивую помощницу на кухне.
Вот 10 распространенных ошибок при использовании посудомоечной машины и советы, как использовать этот прибор правильно и энергоэффективно.
Ополаскивать посуду перед мытьем
Современные посудомоечные машины и моющие средства настолько эффективно справляются с очисткой, что предварительное ополаскивание посуды - старая привычка, от которой стоит отказаться. Конечно, не стоит перебарщивать, оставляя на тарелках рыбные кости, жареные корочки или остатки подливы, подгоревшей на сковороде, но в большинстве случаев достаточно просто убрать остатки пищи в мусорное ведро с помощью вилки или салфетки.
Ополаскивание посуды перед помещением ее в посудомоечную машину - ненужная роскошь и трата воды, которой следует избегать.
Располагать рядом предметы из разного металла
Если положить серебряные вилки и ножи из нержавеющей стали в одно отделение, во время работы посудомоечной машины может произойти химическая реакция между двумя металлами, в результате чего серебро потускнеет. Если вам приходится мыть два разных металла одновременно, никогда не располагайте их рядом друг с другом.
Не использовать экорежим
Новое поколение бытовой техники оснащено экологичной программой мойки, которая ограничивает расход воды и энергии во время мытья, но многие люди не хотят ее использовать, так как считают, что она не обеспечивает достаточную чистоту посуды.
На самом деле все наоборот - даже при использовании холодной воды (для экономии энергии) экорежим так же эффективен, как и обычные программы, если не более того. Поэтому
рекомендуется установить экорежим в качестве обычного способа мытья посуды, выбирая более мощные режимы только в тех случаях, когда необходимо отмыть особенно грязные кастрюли или сковородки.
Неправильно размещать посуду
Правильное размещение посуды и других столовых приборов в корзинах посудомоечной машины оптимизирует пространство внутри прибора, что позволяет вымыть больше предметов за одну мойку. Начните со стопки больших кастрюль и мисок, а затем заполните оставшиеся пустые места посудой меньшего размера.
Также обратите внимание на столовые приборы: для достижения наилучших результатов поместите их в предусмотренную корзину "перьевой" стороной вниз.
При заполнении посудомоечной машины не ставьте хрупкую стеклянную посуду прямо над форсунками, которые распыляют воду под сильным напором во время работы машины. Мощные струи могут разбить стеклянную посуду.
Наконец, обратите внимание на движение вращающихся форсунок. Перед запуском посудомоечной машины очень осторожно встряхните обе корзины и посмотрите, не падает ли что-нибудь с верхней полки, не выпирает ли посуда и не мешает ли она форсункам. Если посуда с верхней полки упадет на нижнюю, она может разбиться сама и повредить другую посуду. Если форсунки заблокированы, вода не попадет на все содержимое посудомоечной машины и в итоге вы получите груду грязной посуды.
Не использовать моющие средства для посудомоечных машин
Использование обоих средств не только улучшает результаты мытья, но и продлевает срок службы машины, поскольку соль поддерживает чистоту, а ополаскиватель, например Somat Rinse Aid, придает воде щелочность, необходимую для наилучшего высыхания посуды и придания ей блеска. Оба средства следует насыпать в отдельную емкость, они не заменяют моющее средство в виде таблеток или порошка.
Ополаскиватель и соль не нужно добавлять при каждой мойке - при средней интенсивности использования и средней жесткости воды одной заправки хватает на месяц или даже больше. Кроме того, в машинах есть символ, который загорается, когда заканчивается одно из моющих средств.
Важно отметить, что следует использовать только моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин, поскольку все остальные будут слишком сильно пениться и повредят машину.
Мыть деревянную посуду в посудомоечной машине
Горячая вода в посудомоечной машине может смыть натуральные масла, содержащиеся в древесине, и повредить деревянную посуду. Со временем деревянная разделочная доска или лопатка становится сухой, легко ломается, начинает трескаться и меняет цвет. Не всю деревянную утварь можно мыть в посудомоечной машине - некоторые деревянные разделочные доски, ложки и лопатки можно мыть в посудомоечной машине, но перед этим обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.
Эксплуатировать полупустой прибор
Этот совет может показаться излишним, но его всегда стоит повторить: чтобы свести к минимуму потери воды и энергии, посудомоечную машину, как и любой другой прибор (стиральную машину, сушильную машину), следует использовать только при полной загрузке. Поэтому,
если вам вдруг понадобилось несколько тарелок, которые прямо сейчас грязные, или просто нужно помыть сковороду, лучше потратить несколько минут на мытье посуды вручную - окружающая среда скажет вам спасибо, да и ваш кошелек тоже.
Располагать посуду так, чтобы она свободно двигалась
Никогда не ставьте мелкую посуду - например, миски для соевого соуса или контейнеры для чайных пакетиков - так, чтобы она могла свободно двигаться во время работы посудомоечной машины. Под действием потока воды мелкая посуда может передвигаться по кругу, причиняя ущерб себе и другой посуде.
Не чистить фильтры посудомоечной машины
Фильтры в нижней части посудомоечной машины необходимо время от времени чистить и мыть, поскольку на них скапливаются остатки пищи.
Если фильтр забивается жиром, циркуляция воды замедляется, машина не может так хорошо мыть посуду, а насос с трудом выкачивает воду из прибора после цикла мойки. Со временем это может привести к повреждению насоса.
Чтобы избежать этой проблемы, время от времени проверяйте фильтры - снимайте их и тщательно мойте губкой с моющим средством, ополаскивая под струей проточной воды. Если вы будете регулярно следить за чистотой фильтров, результаты мытья посуды вас не разочаруют.
Расположить посудомоечную машину рядом с холодильником
Наконец, еще одна серьезная ошибка, которую мы часто совершаем, когда речь заходит о посудомоечных машинах, - это расположение прибора на кухне. Следует помнить, что посудомоечная машина, как и духовка или сушильная машина, является прибором, излучающим тепло. Поэтому размещение ее рядом с приборами, излучающими холод, такими как холодильник или морозильник, приведет к тому, что обе машины будут работать на повышенной мощности и потреблять больше электроэнергии.
Статья создана в сотрудничестве с Henkel.