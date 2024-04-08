Игнорирование экоцикла и еще 9 ошибок при использовании посудомоечной машины

если вам вдруг понадобилось несколько тарелок, которые прямо сейчас грязные, или просто нужно помыть сковороду, лучше потратить несколько минут на мытье посуды вручную - окружающая среда скажет вам спасибо, да и ваш кошелек тоже.

Располагать посуду так, чтобы она свободно двигалась

Никогда не ставьте мелкую посуду - например, миски для соевого соуса или контейнеры для чайных пакетиков - так, чтобы она могла свободно двигаться во время работы посудомоечной машины. Под действием потока воды мелкая посуда может передвигаться по кругу, причиняя ущерб себе и другой посуде.

Не чистить фильтры посудомоечной машины

Фильтры в нижней части посудомоечной машины необходимо время от времени чистить и мыть, поскольку на них скапливаются остатки пищи.

Если фильтр забивается жиром, циркуляция воды замедляется, машина не может так хорошо мыть посуду, а насос с трудом выкачивает воду из прибора после цикла мойки. Со временем это может привести к повреждению насоса.

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Чтобы избежать этой проблемы, время от времени проверяйте фильтры - снимайте их и тщательно мойте губкой с моющим средством, ополаскивая под струей проточной воды. Если вы будете регулярно следить за чистотой фильтров, результаты мытья посуды вас не разочаруют.

Расположить посудомоечную машину рядом с холодильником

Наконец, еще одна серьезная ошибка, которую мы часто совершаем, когда речь заходит о посудомоечных машинах, - это расположение прибора на кухне. Следует помнить, что посудомоечная машина, как и духовка или сушильная машина, является прибором, излучающим тепло. Поэтому размещение ее рядом с приборами, излучающими холод, такими как холодильник или морозильник, приведет к тому, что обе машины будут работать на повышенной мощности и потреблять больше электроэнергии.

Статья создана в сотрудничестве с Henkel.