Бюро исполнительного директора Риги - одно из самых влиятельных рабочих мест в столице. Если мэр Риги с депутатами организуют муниципальный политический процесс, делят деньги и принимают бюджет, то исполнительный директор практически следит за хозяйством. В том числе в больших муниципальных предприятиях. Поиски заместителя исполнительного директора начались еще в прошлом году. Под его надзор попала бы центральная администрация, Агентство по энергетике, Цифровое агентство, Агентство по туризму и инвестициям и Агентство памятников. Важная роль в проведении больших закупок. Однако пока коалиция перемен Вилниса Кирсиса, как они сами себя назвали, перенимая власть в Риге, голоса для избрания найденного в ходе конкурса чиновника обеспечить не смогла, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
В Рижской думе два месяца не могут найти голоса, чтобы избрать заместителя исполнительного директора
В Рижской думе уже два года безуспешно ищут голоса для утверждения заместителя исполнительного директора, выбранного в ходе конкурса. Его обязанностью будет контролировать все муниципальные агентства. Против выступает Национальное объединение.
27 ноября прошлого года Рижская дума объявила конкурс на должность заместителя исполнительного директора Риги. Заявки подали 30 претендентов. Их оценивали в три тура. Комиссия, которой руководил мэр Вилнис Кирсис, выбрала Элиту Баклане-Ансбергу. Раньше она руководила Государственной земельной службой и Государственной службой среды. Мэр считает, что выбран был лучший кандидат.
Несмотря на то, что конкурс завершился и претендентку выбрали в феврале, спустя два месяца в думе по поводу нее не было голосования депутатов. Дело в том, что из коалиции против выступают Национальное объединение и Латвийское объединение регионов. Они решили, что голосовать за кандидата не будут. Это означает, что коалиции не хватает пяти голосов, чтобы большинство депутатов могло утвердить чиновницу в должности. Представители Нацобъединения поясняют, что изначально решили, что у них это будет свободное голосование. Но после того, как партнеры попытались принудить их проголосовать, "обрабатывая" каждого депутата по отдельности, решили, что все будут голосовать против.
В думском блоке, который образуют Национальное объединение и Латвийское объединение регионов, были переговоры и с бывшим министром VARAM Марисом Спринджуксом, после чего депутаты укрепились во мнении, что поддержать этого кандидата не могут. Именно по инициативе Спринджукса Баклане была вынуждена покинуть свое прошлое место работы - должность руководителя Госслужбы среды. Что стало причиной - ни один, ни другая передаче комментировать не захотели, ограничившись формулировкой - "разное видение". Как неофициально говорят однопартийцы Спринджукса - причина была очень конкретная, но стороны по-джентльменски решили публично об этом не говорить.
На должность гендиректора Госслужбы среды Баклане в свое время направил на тот момент министр защиты среды и регионального развития Юрис Пуце из "Для развития/За!". В его и его однопартийца Артура Тома Плешса время служба Баклане выбрала оператора системы депозитной упаковки, которому доверила установку тароматов в Латвии.
Сейчас Элита Баклане Ансберга является членом совета госпредприятия Elektroniskie sakari. Она попросила о возможности, если начнет работать в Рижской думе, объединить должности на время трехмесячного проверочного срока, так как хочет закончить на прежнем месте работы введение новой стратегии.
Баклане подтвердила неофициальные высказывания депутатов Рижской думы о том, что начался новый раунд поиска голосов в ее поддержку уже у оппозиции. В том числе у "Прогрессивных" и, возможно, у "Согласия".
По кандидатуре Баклане на следующей неделе должно будет пройти голосование в комитете Рижской думы. И еще через неделю, как обещал Вилнис Кирсис, также на заседании Рижской думы. Будет ли в этот раз найден необходимый 31 голос, мэр не знает. Баклане обещает, что переговоры с депутатами продолжит.
В Нацобъединении говорят - их шаг не является недоверием к коалиции Кирсиса. До выборов осталось слишком мало времени, чтобы смещать руководство города.
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