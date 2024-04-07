В Рижской думе два месяца не могут найти голоса, чтобы избрать заместителя исполнительного директора

В думском блоке, который образуют Национальное объединение и Латвийское объединение регионов, были переговоры и с бывшим министром VARAM Марисом Спринджуксом, после чего депутаты укрепились во мнении, что поддержать этого кандидата не могут. Именно по инициативе Спринджукса Баклане была вынуждена покинуть свое прошлое место работы - должность руководителя Госслужбы среды. Что стало причиной - ни один, ни другая передаче комментировать не захотели, ограничившись формулировкой - "разное видение". Как неофициально говорят однопартийцы Спринджукса - причина была очень конкретная, но стороны по-джентльменски решили публично об этом не говорить.

На должность гендиректора Госслужбы среды Баклане в свое время направил на тот момент министр защиты среды и регионального развития Юрис Пуце из "Для развития/За!". В его и его однопартийца Артура Тома Плешса время служба Баклане выбрала оператора системы депозитной упаковки, которому доверила установку тароматов в Латвии.

Сейчас Элита Баклане Ансберга является членом совета госпредприятия Elektroniskie sakari. Она попросила о возможности, если начнет работать в Рижской думе, объединить должности на время трехмесячного проверочного срока, так как хочет закончить на прежнем месте работы введение новой стратегии.

Баклане подтвердила неофициальные высказывания депутатов Рижской думы о том, что начался новый раунд поиска голосов в ее поддержку уже у оппозиции. В том числе у "Прогрессивных" и, возможно, у "Согласия".

По кандидатуре Баклане на следующей неделе должно будет пройти голосование в комитете Рижской думы. И еще через неделю, как обещал Вилнис Кирсис, также на заседании Рижской думы. Будет ли в этот раз найден необходимый 31 голос, мэр не знает. Баклане обещает, что переговоры с депутатами продолжит.

В Нацобъединении говорят - их шаг не является недоверием к коалиции Кирсиса. До выборов осталось слишком мало времени, чтобы смещать руководство города.

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