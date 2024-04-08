МАГАТЭ подтвердило взрыв беспилотника на территории ЗАЭС

В результате российских обстрелов утром 4 апреля отключилась воздушная линия электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", через которую ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Нарушение работы ЛЭП "в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации", заявила украинская компания "Энергоатом".

По ее сведениям, в данный момент крупнейшая в Европе АЭС соединена с украинской энергосистемой только через одну линию электропередачи ВЛ-750кВ "Днепропетровская", которая была восстановлена после крупнейшей российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 22 марта. В случае ее отключения Запорожской АЭС грозит очередное полное обесточивание - ситуация, при которой возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. При этом назначенное российской стороной "руководство" ЗАЭС 6 апреля сообщило о вводе в строй высоковольтной ЛЭП "Ферросплавная-1".

МАГАТЭ уже предупреждало о риске ядерной катастрофы на ЗАЭС

Из-за обстрелов территории Запорожской АЭС существует "вполне реальная опасность" возникновения ядерной катастрофы, заявил глава МАГАТЭ Гросси в начале августа 2022 года. "Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - отметил он.

По его словам, из полученных данных следует, что в результате обстрелов реакторы не были повреждены и не было зафиксировано радиационного выброса, но были задеты участки на территории АЭС. "Любое военное огневое воздействие, направленное на объект или с него, будет равносильно игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями", - подчеркнул Гросси, призывавший обеспечить допуск на станцию миссии МАГАТЭ.