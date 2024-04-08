Недавно в интернете появилось видео, на котором за столом сидят двое мужчин в военной одежде и масках на лице. На столе лежат коробки с предметами, похожими на тепловизоры.

Один из мужчин, начав с пожелания доброго вечера на латышском языке, быстро продолжает на русском: "Воины-интернационалисты из Прибалтики выражают признательность "Макарычу", рязанскому движению "Свои" и спонсорам из Казани за предоставленные тепловизоры и надеются на растущую активность антифашистов, желающих помогать фронту".

Второй мужчина заканчивает заявление словами на латышском языке: "Большое спасибо, друзья".

Служба государственной безопасности призналась агентству LETA, что с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года начато одно уголовное дело по подозрению в незаконном участии в вооруженном конфликте. Ранее агентство уже писало, что это дело было возбуждено против гражданина Латвии, который служил в Национальных вооруженных силах 15 лет назад. Причиной его увольнения стало дисциплинарное взыскание за самовольное отсутствие на службе.

В то же время в службе подтвердили, что VDD также проверяет информацию о возможном незаконном участии других лиц, в том числе фигурирующих в видео, в войне в Украине на стороне вооруженных сил России.

В настоящее время VDD не предоставляет более подробных комментариев по таким случаям.

Также агентство LETA сообщило, что в предыдущие годы Служба государственной безопасности начала и передала в суд уголовные дела против граждан Латвии за участие в боевых действиях на стороне, поддерживаемой Россией, в Восточной Украине. Некоторых обвиняемых удалось задержать в Латвии и осудить, а остальные объявлены в международный розыск.

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие незаконное участие в вооруженном конфликте за границей.

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