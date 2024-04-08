Пн, 8.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ В Даугавпилсе машина влетела в остановку, погибли две женщины

rus.tvnet.lv
Обновлено 8 апреля 2024, 13:20
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Последствия аварии в Даугавпилсе
Последствия аварии в Даугавпилсе Фото: Кадр из видео

В социальных сетях появилось видео с последствиями аварии, которая произошла в Даугавпилсе. Судя по сообщениям, автомобиль Toyota врезался в автобусную остановку, погибли два человека.

В полиции сообщили, что сегодня, около 9:30 по имеющейся в распоряжении полиции предварительной информации, в Даугавпилсе мужчина 1984 г.р. при выполнении маневра обгона не справился с управлением автомобиля Toyota, в результате чего въехал на автобусную остановку, где в тот момент находились две женщины.

К сожалению, в результате ДТП погибли женщины 1958 года рождения и 1961 года рождения. По предварительной информации, водитель Toyota находился не в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан, начат уголовный процесс.

Новость дополняется

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх