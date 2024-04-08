Видео ⟩ В Даугавпилсе машина влетела в остановку, погибли две женщины

В полиции сообщили, что сегодня, около 9:30 по имеющейся в распоряжении полиции предварительной информации, в Даугавпилсе мужчина 1984 г.р. при выполнении маневра обгона не справился с управлением автомобиля Toyota, в результате чего въехал на автобусную остановку, где в тот момент находились две женщины.