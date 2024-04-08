Видео ⟩ В Даугавпилсе машина влетела в остановку, погибли две женщины

В социальных сетях появилось видео с последствиями аварии, которая произошла в Даугавпилсе. Судя по сообщениям, автомобиль Toyota врезался в автобусную остановку, погибли два человека.
В полиции сообщили, что сегодня, около 9:30 по имеющейся в распоряжении полиции предварительной информации, в Даугавпилсе мужчина 1984 г.р. при выполнении маневра обгона не справился с управлением автомобиля Toyota, в результате чего въехал на автобусную остановку, где в тот момент находились две женщины.
🇱🇻 Daugavpilī autovadītājs notrieca 2 cilvēkus, kuri stāvēja autobusa pieturā.— BreakingLV (@breakinglv) April 8, 2024
🎥 AndrisD#Daugavpils #Latvija pic.twitter.com/4ICjqSbvjC
К сожалению, в результате ДТП погибли женщины 1958 года рождения и 1961 года рождения. По предварительной информации, водитель Toyota находился не в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан, начат уголовный процесс.
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