Как пишет The Moscow Times, Чернышенко добавил, что в России "нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру" для того, чтобы удовлетворять "растущий спрос граждан, которые полюбили отдыхать в своей стране".

В сентябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин распорядился создать "круглогодичные курорты" на побережье Черного, Балтийского, Каспийского и Азовского морей, а также на побережье Японского моря в Приморском крае. По мнению Путина, эти курорты должны принимать до 10 миллионов туристов в год.

В своем послании Федеральному собранию 29 февраля Путин поручил удвоить ежегодное число турпоездок россиян по стране - до 140 миллионов человек к 2030 году.

Однако здесь вырисовывается еще одна проблема, которая также позволила властям "сломать" желание российских граждан отдыхать за границей. В исследовании, проведенном банками ВТБ и "Открытие", было выяснено, что подавляющее большинство жителей России (72%) провели отпуск дома или на даче и только 10% побывали на курортах Краснодарского края, а также посетили Санкт-Петербург, Москву и Калининград. Наименее популярными курортами для туристических поездок оказались Кавказ и Крым (по 4%). При этом 3% российских туристов в этом году решили поехать в Турцию.

По данным опроса, только треть населения может позволить себе потратить на летний отдых более 50 тысяч рублей (около 500 евро), а пятая часть тратит до 15 тысяч рублей (150 евро). Указывается, что жители "хотели бы" выехать и за границу, но это невозможно по финансовым причинам.

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