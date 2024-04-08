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"Новое Единство" все еще не объявило кандидата на пост министра иностранных дел

rus.tvnet.lv/LETA
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Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: Zane Bitere/LETA

На посту министра иностранных дел необходим активный боец, разбирающийся в политике, заявила сегодня после совещания руководства "Нового Единства" премьер-министр Эвика Силиня, так и не назвав имя кандидата на пост министра.

Премьер подчеркнула, что ведется поиск кандидата не для мирного времени, так как "закончилось время, когда министр иностранных дел мог работать в спокойных, более дипломатических условиях".

Сейчас Силиня еще продолжает дискуссии с потенциальными кандидатами, но конкретных фамилий пока назвать не может.

В настоящее время ведутся интенсивные консультации, а после выбора кандидата премьер-министр представит его и "Новому Единству", и партнерам по коалиции, которые уже проявили готовность выслушать претендента. Кроме того, интерес к будущему министру иностранных дел проявляет и оппозиция, добавила Силиня.

Она не назначила временной график для выбора кандидата в министры иностранных дел.

Как сообщалось, нынешний министр иностранных дел Кришьянис Кариньш на прошлой неделе объявил о своей отставке с 10 апреля после скандала с частными авиарейсами.

Ранее предполагалось, что Сейм может принять решение о новом министре иностранных дел на заседании 11 апреля, но из-за продолжающихся поисков нового министра не исключена возможность переноса голосования на более поздний срок.

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