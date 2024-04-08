"Новое Единство" все еще не объявило кандидата на пост министра иностранных дел

Премьер подчеркнула, что ведется поиск кандидата не для мирного времени, так как "закончилось время, когда министр иностранных дел мог работать в спокойных, более дипломатических условиях".

Сейчас Силиня еще продолжает дискуссии с потенциальными кандидатами, но конкретных фамилий пока назвать не может.

В настоящее время ведутся интенсивные консультации, а после выбора кандидата премьер-министр представит его и "Новому Единству", и партнерам по коалиции, которые уже проявили готовность выслушать претендента. Кроме того, интерес к будущему министру иностранных дел проявляет и оппозиция, добавила Силиня.

Она не назначила временной график для выбора кандидата в министры иностранных дел.

Как сообщалось, нынешний министр иностранных дел Кришьянис Кариньш на прошлой неделе объявил о своей отставке с 10 апреля после скандала с частными авиарейсами.

Ранее предполагалось, что Сейм может принять решение о новом министре иностранных дел на заседании 11 апреля, но из-за продолжающихся поисков нового министра не исключена возможность переноса голосования на более поздний срок.

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