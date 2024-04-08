Хочу жить ради детей: больная раком Анете Цируле просит о помощи

В течение последнего года Анете постоянно проходит курсы химиотерапии, ей назначают различные сильнодействующие препараты. Ни таргетная терапия, ни иммунотерапия не помогли в борьбе с заболеванием.

"Благодаря длительной химиотерапии Анете сейчас чувствует себя не женщиной в расцвете лет, а скорее бабушкой, которой приходится принимать сердечно-сосудистые препараты, терпеть регулярные боли в мышцах и костях, из-за чего меняется осанка и походка. Именно старшая дочь помогает ей в повседневных делах, когда маме так плохо, что она не может встать с постели... Но Анете хочется быть здоровой, замечательной мамой для своих детей. Она хочет видеть, как растет ее младшая доченька. Предоставить ей лучший уход и всю возможную любовь", - пишет Пипарс.

Анете удалось найти место, где проводятся специфические анализы, в рамках которых можно определить циркуляцию раковых клеток в крови и подобрать препараты непосредственно для лечения ее типа рака. Женщина связалась с клиникой Santa Monica в Латвии, которая является единственной в Балтийском регионе, предлагающей проведение необходимых углубленных анализов.

Сами анализы отправляются в Германию, их стоимость составляет 3050 евро.

"Анете - сильная личность, которая не сдается, как бы тяжело ни было, как эмоционально, так и физически. Ей было непросто решиться поделиться своей историей с обществом. Поэтому на данный момент каждый из людей, кто наткнулся на эту историю, является надеждой для Анеты. Мы все вместе сможем помочь матери троих детей в этой борьбе с онкологическим заболеванием! Анете достойна прожить жизнь полноценного человека без боли и страданий! Благотворительная организация "Поможем друг другу" призывает протянуть руку помощи! Для анализов нужны 3050 евро! Вместе мы сможем!", - пишет Пипарс.

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