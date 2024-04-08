Хочу жить ради детей: больная раком Анете Цируле просит о помощи

Благотворительная организация "Поможем друг другу" обратилась к пользователям социальной сети Facebook с просьбой помочь жительнице Упеслеи, матери троих детей Анете Цируле в борьбе с онкологическим заболеванием.
Руководитель организации Эдийс Пипарс пишет, что жизнь Анеты перевернулась с ног на голову в 2021 году, вскоре после рождения дочери. Во время беременности женщина испытывала боли в спине и животе, но причину не удалось найти.
"Анете также следовала всем рекомендациям врачей. Через год после рождения дочери здоровье женщины полностью ухудшилось, о чем свидетельствовала кровь в кале. Семейный врач не обратила внимание на эти симптомы, связав их с послеродовым периодом, геморроем, но интуиция Анете оказалась сильнее утешительных диагнозов. Она обратилась за помощью в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, там же была обнаружена опухоль в толстой кишке - 3B стадия, а это значит, что болезнь долгое время жила в ее организме...".
По словам Анете, когда ей сделали первую колоноскопию и пришли результаты, что это рак, она ахнула... Она была в полном шоке. "Со мной был муж... Я вышла из кабинета и не могла сдержать слез, так сильно плакала, что была вне себя от отчаяния. Мне очень страшно умереть из-за детей...".
В течение последнего года Анете постоянно проходит курсы химиотерапии, ей назначают различные сильнодействующие препараты. Ни таргетная терапия, ни иммунотерапия не помогли в борьбе с заболеванием.
"Благодаря длительной химиотерапии Анете сейчас чувствует себя не женщиной в расцвете лет, а скорее бабушкой, которой приходится принимать сердечно-сосудистые препараты, терпеть регулярные боли в мышцах и костях, из-за чего меняется осанка и походка. Именно старшая дочь помогает ей в повседневных делах, когда маме так плохо, что она не может встать с постели... Но Анете хочется быть здоровой, замечательной мамой для своих детей. Она хочет видеть, как растет ее младшая доченька. Предоставить ей лучший уход и всю возможную любовь", - пишет Пипарс.
Анете удалось найти место, где проводятся специфические анализы, в рамках которых можно определить циркуляцию раковых клеток в крови и подобрать препараты непосредственно для лечения ее типа рака. Женщина связалась с клиникой Santa Monica в Латвии, которая является единственной в Балтийском регионе, предлагающей проведение необходимых углубленных анализов.
Сами анализы отправляются в Германию, их стоимость составляет 3050 евро.
"Анете - сильная личность, которая не сдается, как бы тяжело ни было, как эмоционально, так и физически. Ей было непросто решиться поделиться своей историей с обществом. Поэтому на данный момент каждый из людей, кто наткнулся на эту историю, является надеждой для Анеты. Мы все вместе сможем помочь матери троих детей в этой борьбе с онкологическим заболеванием! Анете достойна прожить жизнь полноценного человека без боли и страданий! Благотворительная организация "Поможем друг другу" призывает протянуть руку помощи! Для анализов нужны 3050 евро! Вместе мы сможем!", - пишет Пипарс.
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Mērķis: Anetei Cīrulei
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