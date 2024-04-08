В Хельсинки на выходных плохо пахло. Финны винят Латвию

В воскресенье в Хельсинки был дурной запах. Финский метеорологический институт предположил, что он мог прибыть из Национального парка Кемери.

Представитель DAP пояснила, что сернистые источники обладают сильным запахом, однако не способны влиять на качество воздуха на расстоянии более 400 километров. Источники серных вод являются одной из уникальных природных ценностей Национального парка Кемери, причем это единственное место в Европе, где объект такого рода расположен так близко к морю.

Серные пруды - это образовавшиеся во мхе вокруг болота водные озерца, которые пополняются и поддерживаются за счет притока воды из источников, содержащих сероводород. Сернистые источники расположены на 700-метровой полосе, в центральной части которой находятся самые крупные выходы и самые большие серные пруды.

Сероводород - тяжелый, хорошо растворимый в воде газ с характерным запахом тухлых яиц. В больших концентрациях он смертельно ядовит, но разбавленный и вместе с отложениями болот и озер, или лечебным илом, используется в целебных целях. Это свойство сероводорода легло в основу создания знаменитого курорта Кемери, который с XVIII века позволил вернуть здоровье большому числу людей.

Руководитель региональной администрации DAP Рижского региона Мелдра Приедена пояснила, что процессы образования серных вод происходят глубоко под поверхностным слоем болота, поэтому в самом болоте чаще всего никакого запаха вообще не чувствуется, за исключением отдельных мест, где вода способна вырваться на поверхность.

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