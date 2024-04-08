Центр госязыка предложил название powerbank на латышском языке

Powerbank на латышский язык часто переводят как pārnēsājamā baterija (рус. переносная батарея) или pārnēsājamais akumulators (рус. переносной аккумулятор), однако VVC предлагает другой вариант.

Центр государственного языка заявляет, что на английском языке powerbank (также power bank) обозначает аккумулятор, который используется для зарядки электронных устройств, например, мобильных телефонов, умных устройств и планшетов.

11 сентября 2015 года Подкомитет по терминологии информационных технологий, телекоммуникаций и электроники Терминологической комиссии LZA рассмотрел вопрос о замене термина powerbank и утвердил термин лādētājakumulators (рус. зарядное устройство для аккумулятора), сообщает VVC.

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