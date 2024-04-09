"Чиновники не сухари!": Глава NMPD Ципуле об участии в шоу

В седьмом выпуске передачи "Голос в маске" (Balss maskā) был разоблачен Попугай, под маской которого скрывалась глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.
В программе 900 sekundes Ципуле раскрыла эмоции от ухода из шоу. "Должна сказать, что я думала, что уйду гораздо раньше, учитывая, что у меня нет опыта ни в пении, ни в движении на сцене", - говорит Ципуле.
Она отмечает, что не жалеет об участии в шоу, и называет этот опыт замечательным.
"Да, я думаю, что моя профессиональная деятельность меня ограничивает, и мне нужно было несколько дней, чтобы подумать и согласиться. Но это фантастическая возможность, и ее нельзя упускать - надо попробовать!" -рассказывает Ципуле о своем плотном рабочем графике и участии в шоу.
"Хочу подчеркнуть, что служба точно не имеет отношения к этому моему мероприятию и никак на него повлиять не может, потому что служба работает 24/7, что бы я ни делала", - говорит она.
Глава NMPD смеется и думает, что день после ухода из шоу мог бы быть довольно интересным, ведь свое участие в этой авантюре ей удалось скрыть как от своих специалистов по коммуникации, так и от самого Министерства здравоохранения.
"Так я хочу показать, что чиновники не сухари!" - поясняет Ципуле.
Напоминаем, что на данный момент раскрыто семь масок: в первой программе был разоблачен Пончик, которым оказался диджей и шоумен Магнус Эриньш, во второй передаче был раскрыт Феникс, под маской которого скрывалась модель, теле- и радиоведущая Мара Слея, в третьей передаче разоблачили Мутанта, которым оказался хоккеист Екабс Редлихс, а в четвертой передаче был разоблачен Сом - шоумен Мартиньш Козловскис, или Козменс. В пятой программе маска упала с Бобра - им оказался ведущий Арвис Земанис, в шестой был раскрыт Волшебник - хореограф Агрис Данилевичс, а затем и Попугай, в образе которого предстала глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.
Больше смотрите на видео!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!