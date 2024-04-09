"Чиновники не сухари!": Глава NMPD Ципуле об участии в шоу

В программе 900 sekundes Ципуле раскрыла эмоции от ухода из шоу. "Должна сказать, что я думала, что уйду гораздо раньше, учитывая, что у меня нет опыта ни в пении, ни в движении на сцене", - говорит Ципуле.

Она отмечает, что не жалеет об участии в шоу, и называет этот опыт замечательным.

"Да, я думаю, что моя профессиональная деятельность меня ограничивает, и мне нужно было несколько дней, чтобы подумать и согласиться. Но это фантастическая возможность, и ее нельзя упускать - надо попробовать!" -рассказывает Ципуле о своем плотном рабочем графике и участии в шоу.

"Хочу подчеркнуть, что служба точно не имеет отношения к этому моему мероприятию и никак на него повлиять не может, потому что служба работает 24/7, что бы я ни делала", - говорит она.