Фото ⟩ "Сам водитель делал искусственное дыхание": очевидец о трагической аварии в Даугавпилсе

"Когда он ехал, он снес сначала знак. Затем, видимо, сработала подушка безопасности, и у него автоматически нажалась педаль газа. Он влетел в остановку, цепанул обеих женщин и вылетел на дорогу", - делится очевидец тем, что узнал о происшествии на месте.

По его словам, одна женщина "очень сильно повреждена была", вторую "откачивали около часа, но спасти тоже не смогли".

Также по словам этого очевидца, больше пострадавших не было. Однако некоторые пользователи соцсетей утверждают, что был и третий пострадавший, которого увезли на скорой и якобы не довезли. Полиция также сообщает только о двух пострадавших.

Кроме того, как полиция, так и очевидцы утверждают, что водитель не был в алкогольном опьянении.

Одна из погибших, возможно, перед происшествием убирала улицу.

По словам даугавпилчанина Мариса Гаркулса, одна из погибших - сотрудница AS Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums.

"Узнал по одежде и прическе. Это Валентина, она из Нового Форштадта. Каждое утро приходила эту улицу убирать", - поделился он с "Чайкой". На это также указывает зеленая метла, которая видна на фотографиях с места происшествия.

Мы связались с предприятием, но там эту информацию пока не подтвердили, сославшись на то, что передадут наш вопрос руководству.

Галерея: В Даугавпилсе машина въехала в остановку

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