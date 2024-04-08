Фото ⟩ "Сам водитель делал искусственное дыхание": очевидец о трагической аварии в Даугавпилсе

Мужчина интенсивно делает массаж сердца лежащей на асфальте женщине. Рядом с ними находится еще один мужчина, который наблюдает за происходящим. В центре проезжей части стоит синий автомобиль Toyota. Его капот сильно разбит. Через считаные секунды из-за угла выезжают два экипажа скорой помощи. В нескольких метрах от этой сцены происходит еще одна - девушка делает массаж сердца другой женщине. В их сторону направляются полицейские, пишет даугавпилсский портал "Чайка".
Видео такой шокирующей сцены пользователь Facebook опубликовал в 10:24 с подписью "Возле Ksenukai". Примерно через час его удалили. Происшествие произошло в Даугавпилсе на остановке CSDD, через которую проходит маршрут автобусов №№ 17A и 11.
"По предварительной информации, имеющейся у полиции, около 9:30 утра мужчина 1984 года рождения не справился с управлением автомобилем во время обгона. В результате он въехал в автобусную остановку, где в этот момент находились две женщины", - сообщила "Чайке" помощница руководителя Латгальского отдела Государственной полиции Илга Тейване-Трейновска.
Она также сообщила, что в результате происшествия погибли две женщины - 1958 и 1961 годов рождения.
"Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия", - добавила Илга Тейване-Трейновска.
Комментарии очевидцев
"Сам водитель (Toyota) делал искусственное дыхание одной из женщин, второй делала девушка. Он пытался помочь", - поделился с "Чайкой" очевидец происшествия. Он оказался здесь в 9:28 - в тот момент, по его словам, на месте еще не было полиции и скорой помощи.
По его же словам, перед ДТП одна женщина сидела на остановке, вторая шла по тротуару.
"Когда он ехал, он снес сначала знак. Затем, видимо, сработала подушка безопасности, и у него автоматически нажалась педаль газа. Он влетел в остановку, цепанул обеих женщин и вылетел на дорогу", - делится очевидец тем, что узнал о происшествии на месте.
По его словам, одна женщина "очень сильно повреждена была", вторую "откачивали около часа, но спасти тоже не смогли".
Также по словам этого очевидца, больше пострадавших не было. Однако некоторые пользователи соцсетей утверждают, что был и третий пострадавший, которого увезли на скорой и якобы не довезли. Полиция также сообщает только о двух пострадавших.
Кроме того, как полиция, так и очевидцы утверждают, что водитель не был в алкогольном опьянении.
Одна из погибших, возможно, перед происшествием убирала улицу.
По словам даугавпилчанина Мариса Гаркулса, одна из погибших - сотрудница AS Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums.
"Узнал по одежде и прическе. Это Валентина, она из Нового Форштадта. Каждое утро приходила эту улицу убирать", - поделился он с "Чайкой". На это также указывает зеленая метла, которая видна на фотографиях с места происшествия.
Мы связались с предприятием, но там эту информацию пока не подтвердили, сославшись на то, что передадут наш вопрос руководству.
Галерея: В Даугавпилсе машина въехала в остановку
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!