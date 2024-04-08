"Не надо говорить, что вы здесь самые пострадавшие". Жители затопленного Орска вышли на митинг и добились встречи с губернатором

В ходе беседы чиновники несколько раз подчеркивали, что от паводка пострадали не только жители Орска.

Как сообщал телеграм-канал Урал56.ру, встреча началась с того, что неизвестная чиновница попросила собравшихся «не говорить, что вы здесь самые пострадавшие». «Уважаемые орчане, все точно знают ваши тревоги, у нас в Оренбурге сейчас происходит то же самое. Я точно так же лишилась, как и вы, своего жилья, поэтому не надо говорить, что вы здесь самые пострадавшие. [...] Поэтому я вас прошу относиться с большим уважением к нам ко всем», — сказала она.

Вошедший в кабинет губернатор Денис Паслер сразу потребовал от участников «инициативной группы» убрать мобильные телефоны. «А как мы потом докажем, что [вы] нам такое говорили?» — ответила ему одна из женщин. В итоге съемку разрешили, отмечает Урал56.ру.

«Первый раз за пять лет взял отпуск и не пошел. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, даже одежду поменять не смог. У меня нет возможности ни поспать, ни помыться. Смотрю, как множество орчан уже купили лодки, у кого-то были свои, ездят спасать в прямом смысле этого слова. Куча территорий, где люди свои деньги тратят, чтобы кормить, поить. [...] Вот это настоящие патриоты. [...] И куча стало появляться на этом фоне других», — сказал Паслер протестующим.